https://ria.ru/20230324/nato-1860369700.html

Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны

Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023

Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны

Боеприпасы из обедненного урана в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:30

2023-03-24T13:30

2023-03-24T13:31

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Боеприпасы из обедненного урана в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Следует отметить, что в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО", - сказал Кириллов. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями". Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.

https://ria.ru/20230323/uran-1860188523.html

https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html

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в мире, россия, лондон, украина, игорь кириллов, джон кирби, нато