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Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
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13:30 24.03.2023 (обновлено: 13:31 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/nato-1860369700.html
Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны
Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны
Боеприпасы из обедненного урана в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:30
2023-03-24T13:31
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игорь кириллов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Боеприпасы из обедненного урана в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Следует отметить, что в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО", - сказал Кириллов. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями". Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230323/uran-1860188523.html
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в мире, россия, лондон, украина, игорь кириллов, джон кирби, нато
В мире, Россия, Лондон, Украина, Игорь Кириллов, Джон Кирби, НАТО
Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны

Минобороны: только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана в военных конфликтах

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Боеприпасы из обедненного урана в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Следует отметить, что в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО", - сказал Кириллов.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Адвокат рассказал о процессе против НАТО за использование обедненного урана
23 марта, 19:09
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями".
Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
22 марта, 13:38
 
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