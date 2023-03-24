https://ria.ru/20230324/napadenie-1860377875.html
Россиянин напал на сотрудника таможни в "Пулково"
Россиянин напал на сотрудника таможни в "Пулково" - РИА Новости, 24.03.2023
Россиянин напал на сотрудника таможни в "Пулково"
Прилетевший из Дубая россиянин напал на сотрудника таможни в аэропорту "Пулково" после обнаружения в его багаже незадекларированной валюты, злоумышленник... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:52
2023-03-24T13:52
2023-03-24T13:52
происшествия
пулково (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Прилетевший из Дубая россиянин напал на сотрудника таможни в аэропорту "Пулково" после обнаружения в его багаже незадекларированной валюты, злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. "На таможенном посту "Аэропорт Пулково" гражданин России, прилетевший рейсом из Дубая (ОАЭ), напал на сотрудника Пулковской таможни при осуществлении должностных обязанностей в связи с выявлением у него незаконно перемещенной наличной иностранной валюты", - сообщили в ведомстве. Таможенники на посту попросили пассажира по прилету предъявить для контроля имеющиеся у него товары и наличные деньги, однако мужчина обрушился на инспекторов с оскорблениями. В багаже пассажира была обнаружена незадекларированная наличная валюта. "При этом сумма превышала разрешенную законом на 5 087 долларов", – уточнили в ведомстве. По действующему законодательству без декларации можно ввозить в Россию наличную валюту на сумму в эквиваленте 10 тысяч долларов. Ограничений для ввоза более крупных сумм валюты нет, но их нужно декларировать. А при декларировании более 100 тысяч долларов требуются документы о происхождении средств. В ФТС рассказали, что во время составления документов об административном нарушении мужчина "использовал нецензурную лексику в адрес должностных лиц, делал намеки на угрозы жизни и здоровью, а затем напал на одного из сотрудников". Как сообщается, таможенник получил телесные повреждения. "По факту применения насилия в отношении должностного лица следственными органами возбуждено уголовное дело", – сообщили в службе. Злоумышленник задержан.
https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860349595.html
https://ria.ru/20230301/kizlyk-1855133633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пулково (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Пулково (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Россиянин напал на сотрудника таможни в "Пулково"
ФТС: россиянин напал на сотрудника таможни в "Пулково", обнаружившего валюту в его багаже
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Прилетевший из Дубая россиянин напал на сотрудника таможни в аэропорту "Пулково" после обнаружения в его багаже незадекларированной валюты, злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
"На таможенном посту "Аэропорт Пулково" гражданин России, прилетевший рейсом из Дубая (ОАЭ
), напал на сотрудника Пулковской таможни при осуществлении должностных обязанностей в связи с выявлением у него незаконно перемещенной наличной иностранной валюты", - сообщили в ведомстве.
Таможенники на посту попросили пассажира по прилету предъявить для контроля имеющиеся у него товары и наличные деньги, однако мужчина обрушился на инспекторов с оскорблениями. В багаже пассажира была обнаружена незадекларированная наличная валюта. "При этом сумма превышала разрешенную законом на 5 087 долларов", – уточнили в ведомстве.
По действующему законодательству без декларации можно ввозить в Россию наличную валюту на сумму в эквиваленте 10 тысяч долларов. Ограничений для ввоза более крупных сумм валюты нет, но их нужно декларировать. А при декларировании более 100 тысяч долларов требуются документы о происхождении средств.
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников
В ФТС рассказали, что во время составления документов об административном нарушении мужчина "использовал нецензурную лексику в адрес должностных лиц, делал намеки на угрозы жизни и здоровью, а затем напал на одного из сотрудников".
Как сообщается, таможенник получил телесные повреждения.
"По факту применения насилия в отношении должностного лица следственными органами возбуждено уголовное дело", – сообщили в службе. Злоумышленник задержан.
Экс-глава управления ФТС получил десять лет колонии за злоупотребления