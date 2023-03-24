https://ria.ru/20230324/muzykanty-1860286975.html

Медведев высказался об уехавших из России музыкантах

Медведев высказался об уехавших из России музыкантах - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев высказался об уехавших из России музыкантах

Уехавшие из России после начала военной операции музыканты больше потеряли от своего отъезда и, скорее всего, будут возвращаться, заявил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:11

2023-03-24T10:11

2023-03-24T11:06

культура

новости культуры

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уехавшие из России после начала военной операции музыканты больше потеряли от своего отъезда и, скорее всего, будут возвращаться, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости."Знаете, в эмоциональном ключе кто-то что-то мог сказать. Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей – у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители? Ну что это? Только Израиль, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать", — заметил экс-президент.По его словам, исполнитель стремится расширять аудиторию, "попадать во всякие чарты". Медведев добавил, что музыкантам даже в эпоху интернета необходимо живое общение с людьми. Политик уверен, что без раскрутки и человеческого контакта невозможно сделать долгоиграющий хит, поэтому, те, кто уехал, больше потеряли, и скорее всего, вернутся в Россию.

https://ria.ru/20230323/emigratsiya-1860119741.html

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Влада Копылова

новости культуры, дмитрий медведев, россия, общество