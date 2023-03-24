https://ria.ru/20230324/muzykanty-1860286975.html
Медведев высказался об уехавших из России музыкантах
Медведев высказался об уехавших из России музыкантах - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев высказался об уехавших из России музыкантах
Уехавшие из России после начала военной операции музыканты больше потеряли от своего отъезда и, скорее всего, будут возвращаться, заявил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:11
2023-03-24T10:11
2023-03-24T11:06
культура
новости культуры
дмитрий медведев
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029597_0:385:2957:2048_1920x0_80_0_0_caf4f6001765d220e4b73acb3626a308.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уехавшие из России после начала военной операции музыканты больше потеряли от своего отъезда и, скорее всего, будут возвращаться, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости."Знаете, в эмоциональном ключе кто-то что-то мог сказать. Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей – у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители? Ну что это? Только Израиль, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать", — заметил экс-президент.По его словам, исполнитель стремится расширять аудиторию, "попадать во всякие чарты". Медведев добавил, что музыкантам даже в эпоху интернета необходимо живое общение с людьми. Политик уверен, что без раскрутки и человеческого контакта невозможно сделать долгоиграющий хит, поэтому, те, кто уехал, больше потеряли, и скорее всего, вернутся в Россию.
https://ria.ru/20230323/emigratsiya-1860119741.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029597_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_dc0d8a7de8c070dabd0bebd0f8ecd03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дмитрий медведев, россия, общество
Культура, Новости культуры, Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Медведев высказался об уехавших из России музыкантах
Медведев: у уехавших музыкантов нет аудитории в других странах, они будут возвращаться
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уехавшие из России после начала военной операции музыканты больше потеряли от своего отъезда и, скорее всего, будут возвращаться, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Знаете, в эмоциональном ключе кто-то что-то мог сказать. Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей – у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители? Ну что это? Только Израиль
, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать", — заметил экс-президент.
По его словам, исполнитель стремится расширять аудиторию, "попадать во всякие чарты". Медведев добавил, что музыкантам даже в эпоху интернета необходимо живое общение с людьми.
Политик уверен, что без раскрутки и человеческого контакта невозможно сделать долгоиграющий хит, поэтому, те, кто уехал, больше потеряли, и скорее всего, вернутся в Россию.
Лидер "Новых людей" призвал не клеить ярлыки на уехавших из России