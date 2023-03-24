https://ria.ru/20230324/moskva-1860275489.html
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков - РИА Новости, 24.03.2023
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:28
2023-03-24T09:28
2023-03-24T09:28
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, всего их сегодня насчитывается более 600, есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму. "Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
https://ria.ru/20230215/oblitsovka-1852112387.html
https://ria.ru/20230323/kontrol-1860010022.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков
Заммэра Москвы Бирюков: московские фонтаны начали готовить к открытию сезона
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, всего их сегодня насчитывается более 600, есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия", - рассказал Бирюков.
Специалисты начали облицовку чаши фонтана в парке "Царицыно"
Заммэра напомнил, что первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму.
"Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
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