https://ria.ru/20230324/moskva-1860275489.html

Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков

Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков - РИА Новости, 24.03.2023

Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:28

2023-03-24T09:28

2023-03-24T09:28

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, всего их сегодня насчитывается более 600, есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму. "Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.

https://ria.ru/20230215/oblitsovka-1852112387.html

https://ria.ru/20230323/kontrol-1860010022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков