Рейтинг@Mail.ru
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/moskva-1860275489.html
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков - РИА Новости, 24.03.2023
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:28
2023-03-24T09:28
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576613668_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_592cdd19af24267d50b673308ad6d261.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, всего их сегодня насчитывается более 600, есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму. "Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
https://ria.ru/20230215/oblitsovka-1852112387.html
https://ria.ru/20230323/kontrol-1860010022.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576613668_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_46cb40a28d8d3725f875380df362c73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков

Заммэра Москвы Бирюков: московские фонтаны начали готовить к открытию сезона

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОткрытие фонтанов в Москве
Открытие фонтанов в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Открытие фонтанов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, всего их сегодня насчитывается более 600, есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия", - рассказал Бирюков.
Началась облицовка чаши музыкального фонтана в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Специалисты начали облицовку чаши фонтана в парке "Царицыно"
15 февраля, 12:25
Заммэра напомнил, что первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму.
"Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений. Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
Мужчина на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Специалисты Москвы усилили контроль за причалами и набережными
23 марта, 12:20
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала