https://ria.ru/20230324/moskva-1860267709.html
Ефимов: в САО в рамках КРТ возведут три миллиона квадратов недвижимости
Ефимов: в САО в рамках КРТ возведут три миллиона квадратов недвижимости - РИА Новости, 24.03.2023
Ефимов: в САО в рамках КРТ возведут три миллиона квадратов недвижимости
В рамках ряда проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северном административном округе столицы появится свыше трех миллионов квадратных метров... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:10
2023-03-24T09:10
2023-03-24T09:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В рамках ряда проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северном административном округе столицы появится свыше трех миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На севере столицы уже идет реорганизация шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью более 145 гектаров. Инвесторы возведут более трех миллионов квадратных метров недвижимости. Из них свыше 1,8 миллиона квадратных метров – жилье, в том числе по программе реновации, более 414 тысяч квадратных метров – общественно-деловая застройка и свыше 865 тысяч квадратных метров – производственная", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В департаменте городского имущества уточнили, что по проектам КРТ в МАО будут построены медицинские объекты, девять школ и детских садов, две школы искусств, спорткомплекс командных видов спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также скалолазный центр. Будет создана и другая необходимая инфраструктура: паркинги, магазины, предприятия общепита.Уточняется, что реорганизации подлежат участки бывших промзон "Коровино", "Автомоторная", "Братцево", а также неэффективно используемые территории на Дмитровском проезде и улице Новая Ипатовка. Проектами КРТ на этих землях занимаются, как их правообладатели, так и инвесторы, определенные по результатам аукционов.
https://ria.ru/20230323/krt-1859946896.html
https://realty.ria.ru/20230323/novostroyki-1859864374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В рамках ряда проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северном административном округе столицы появится свыше трех миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На севере столицы уже идет реорганизация шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью более 145 гектаров. Инвесторы возведут более трех миллионов квадратных метров недвижимости. Из них свыше 1,8 миллиона квадратных метров – жилье, в том числе по программе реновации, более 414 тысяч квадратных метров – общественно-деловая застройка и свыше 865 тысяч квадратных метров – производственная", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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В департаменте городского имущества уточнили, что по проектам КРТ в МАО будут построены медицинские объекты, девять школ и детских садов, две школы искусств, спорткомплекс командных видов спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также скалолазный центр. Будет создана и другая необходимая инфраструктура: паркинги, магазины, предприятия общепита.
Уточняется, что реорганизации подлежат участки бывших промзон "Коровино", "Автомоторная", "Братцево", а также неэффективно используемые территории на Дмитровском проезде и улице Новая Ипатовка. Проектами КРТ на этих землях занимаются, как их правообладатели, так и инвесторы, определенные по результатам аукционов.
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