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Овчинский: в Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика - РИА Новости, 24.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:24 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/moskva-1860262883.html
Овчинский: в Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика
Овчинский: в Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика - РИА Новости, 24.03.2023
Овчинский: в Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика
Столичная компания начинает производство верхней одежды полностью из переработанного пластика, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:24
2023-03-24T08:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
россия
владислав овчинский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Столичная компания начинает производство верхней одежды полностью из переработанного пластика, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичная компания Boyari первой и единственной в России начала использовать при производстве изделий инновационный материал – яблочную кожу (AppleSkin – веганская альтернатива натуральной коже, наполовину состоящая из кожуры яблок – ред.). Сейчас производитель приступил к выпуску верхней одежды из переработанного пластика. Планируемый объем производства составляет 3-5 тысяч изделий в год", - рассказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Новая линия одежды, на 100% созданной из переработанного пластика, включает в себя плащи и пальто-кимоно. После того, как вещь становится ненужной, ее можно вновь полностью переработать.По мнению основательницы бренда и креативного директора компании Ольги Бояриновой, российский потребитель сегодня все больше ориентируется на экологичные бренды и выступает за принципы бережного отношения к природным ресурсам."Современные способы переработки отходов снижают затраты энергии и сырья на производство одежды, что позволяет найти баланс между растущими запросами людей и благополучием планеты. Силы нашей компании сконцентрированы на популяризации одежды, изготавливаемой из экологичных материалов, а также развитии легкой промышленности в России", – сказала Бояринова.
https://ria.ru/20230323/voskresensk-1860135091.html
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экономика, москва, россия, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Россия, Владислав Овчинский

Овчинский: в Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика

© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Столичная компания начинает производство верхней одежды полностью из переработанного пластика, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичная компания Boyari первой и единственной в России начала использовать при производстве изделий инновационный материал – яблочную кожу (AppleSkin – веганская альтернатива натуральной коже, наполовину состоящая из кожуры яблок – ред.). Сейчас производитель приступил к выпуску верхней одежды из переработанного пластика. Планируемый объем производства составляет 3-5 тысяч изделий в год", - рассказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
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Новая линия одежды, на 100% созданной из переработанного пластика, включает в себя плащи и пальто-кимоно. После того, как вещь становится ненужной, ее можно вновь полностью переработать.
По мнению основательницы бренда и креативного директора компании Ольги Бояриновой, российский потребитель сегодня все больше ориентируется на экологичные бренды и выступает за принципы бережного отношения к природным ресурсам.
"Современные способы переработки отходов снижают затраты энергии и сырья на производство одежды, что позволяет найти баланс между растущими запросами людей и благополучием планеты. Силы нашей компании сконцентрированы на популяризации одежды, изготавливаемой из экологичных материалов, а также развитии легкой промышленности в России", – сказала Бояринова.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваРоссияВладислав Овчинский
 
 
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