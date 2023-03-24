https://ria.ru/20230324/moskva-1860262883.html

Овчинский: в Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика

Овчинский: в Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика - РИА Новости, 24.03.2023

Овчинский: в Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика

Столичная компания начинает производство верхней одежды полностью из переработанного пластика, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:24

2023-03-24T08:24

2023-03-24T08:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

россия

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822390486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bb12954f57124f0a2f29ed537df4ed2.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Столичная компания начинает производство верхней одежды полностью из переработанного пластика, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичная компания Boyari первой и единственной в России начала использовать при производстве изделий инновационный материал – яблочную кожу (AppleSkin – веганская альтернатива натуральной коже, наполовину состоящая из кожуры яблок – ред.). Сейчас производитель приступил к выпуску верхней одежды из переработанного пластика. Планируемый объем производства составляет 3-5 тысяч изделий в год", - рассказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Новая линия одежды, на 100% созданной из переработанного пластика, включает в себя плащи и пальто-кимоно. После того, как вещь становится ненужной, ее можно вновь полностью переработать.По мнению основательницы бренда и креативного директора компании Ольги Бояриновой, российский потребитель сегодня все больше ориентируется на экологичные бренды и выступает за принципы бережного отношения к природным ресурсам."Современные способы переработки отходов снижают затраты энергии и сырья на производство одежды, что позволяет найти баланс между растущими запросами людей и благополучием планеты. Силы нашей компании сконцентрированы на популяризации одежды, изготавливаемой из экологичных материалов, а также развитии легкой промышленности в России", – сказала Бояринова.

https://ria.ru/20230323/voskresensk-1860135091.html

https://ria.ru/20230318/mebel-1858757659.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, россия, владислав овчинский