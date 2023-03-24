https://ria.ru/20230324/monety-1860355805.html

Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой

Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой - РИА Новости, 24.03.2023

Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой

Монеты с нацистской символикой у россиянина, прибывшего из Эстонии в Россию через пешеходный пункт пропуска Ивангород, нашли сотрудники Кингисеппской таможни,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:04

2023-03-24T13:04

2023-03-24T13:06

россия

эстония

ивангород

евразийский экономический союз

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Монеты с нацистской символикой у россиянина, прибывшего из Эстонии в Россию через пешеходный пункт пропуска Ивангород, нашли сотрудники Кингисеппской таможни, сообщили в пресс-службе ФТС России. "При досмотре личных вещей мужчины таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с денежными единицами стран Европы и Азии конца XIX – середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику" - рассказали в ведомстве. В ФТС пояснили, что предметы с нацистской символикой включены в перечень товаров, ввоз которых на таможенную территорию Евразийского экономического союза ограничен или запрещен. Мужчина объяснил, что монеты являются частью его личной коллекции, перепродавать их в России он не собирался. По словам мужчины, он не знал о действующих ограничениях и необходимости обязательного письменного декларирования перевозимых предметов нумизматики. Монеты изъяли и направили на экспертизу. По ее результатам могут возбудить административное дело.

https://ria.ru/20230323/simvolika-1860233364.html

https://ria.ru/20221215/simvolika-1838890952.html

россия

эстония

ивангород

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россия, эстония, ивангород, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии)