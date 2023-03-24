https://ria.ru/20230324/monety-1860355805.html
Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой
Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой - РИА Новости, 24.03.2023
Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой
Монеты с нацистской символикой у россиянина, прибывшего из Эстонии в Россию через пешеходный пункт пропуска Ивангород, нашли сотрудники Кингисеппской таможни,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:04
2023-03-24T13:04
2023-03-24T13:06
россия
эстония
ивангород
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Монеты с нацистской символикой у россиянина, прибывшего из Эстонии в Россию через пешеходный пункт пропуска Ивангород, нашли сотрудники Кингисеппской таможни, сообщили в пресс-службе ФТС России. "При досмотре личных вещей мужчины таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с денежными единицами стран Европы и Азии конца XIX – середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику" - рассказали в ведомстве. В ФТС пояснили, что предметы с нацистской символикой включены в перечень товаров, ввоз которых на таможенную территорию Евразийского экономического союза ограничен или запрещен. Мужчина объяснил, что монеты являются частью его личной коллекции, перепродавать их в России он не собирался. По словам мужчины, он не знал о действующих ограничениях и необходимости обязательного письменного декларирования перевозимых предметов нумизматики. Монеты изъяли и направили на экспертизу. По ее результатам могут возбудить административное дело.
https://ria.ru/20230323/simvolika-1860233364.html
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россия, эстония, ивангород, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Эстония, Ивангород, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой
Пограничники изъяли монеты с нацисткой символикой у россиянина, прибывшего из Эстонии