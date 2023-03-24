Рейтинг@Mail.ru
Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 24.03.2023 (обновлено: 13:06 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/monety-1860355805.html
Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой
Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой - РИА Новости, 24.03.2023
Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой
Монеты с нацистской символикой у россиянина, прибывшего из Эстонии в Россию через пешеходный пункт пропуска Ивангород, нашли сотрудники Кингисеппской таможни,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:04
2023-03-24T13:06
россия
эстония
ивангород
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735499004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d4b3deacb19ed02bbf0c9cdaf125368.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Монеты с нацистской символикой у россиянина, прибывшего из Эстонии в Россию через пешеходный пункт пропуска Ивангород, нашли сотрудники Кингисеппской таможни, сообщили в пресс-службе ФТС России. "При досмотре личных вещей мужчины таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с денежными единицами стран Европы и Азии конца XIX – середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику" - рассказали в ведомстве. В ФТС пояснили, что предметы с нацистской символикой включены в перечень товаров, ввоз которых на таможенную территорию Евразийского экономического союза ограничен или запрещен. Мужчина объяснил, что монеты являются частью его личной коллекции, перепродавать их в России он не собирался. По словам мужчины, он не знал о действующих ограничениях и необходимости обязательного письменного декларирования перевозимых предметов нумизматики. Монеты изъяли и направили на экспертизу. По ее результатам могут возбудить административное дело.
https://ria.ru/20230323/simvolika-1860233364.html
https://ria.ru/20221215/simvolika-1838890952.html
россия
эстония
ивангород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735499004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7347fe0e513da52dc562eaa1bd83d4e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, ивангород, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Эстония, Ивангород, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Россиянин пытался в рюкзаке ввезти из Эстонии монеты со свастикой

Пограничники изъяли монеты с нацисткой символикой у россиянина, прибывшего из Эстонии

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Монеты с нацистской символикой у россиянина, прибывшего из Эстонии в Россию через пешеходный пункт пропуска Ивангород, нашли сотрудники Кингисеппской таможни, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"При досмотре личных вещей мужчины таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с денежными единицами стран Европы и Азии конца XIX – середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику" - рассказали в ведомстве.
Автомобиль на дороге в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева
23 марта, 23:32
В ФТС пояснили, что предметы с нацистской символикой включены в перечень товаров, ввоз которых на таможенную территорию Евразийского экономического союза ограничен или запрещен.
Мужчина объяснил, что монеты являются частью его личной коллекции, перепродавать их в России он не собирался. По словам мужчины, он не знал о действующих ограничениях и необходимости обязательного письменного декларирования перевозимых предметов нумизматики.
Монеты изъяли и направили на экспертизу. По ее результатам могут возбудить административное дело.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным
15 декабря 2022, 14:20
 
РоссияЭстонияИвангородЕвразийский экономический союзФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала