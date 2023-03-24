https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860297588.html
В МИД публикации о "плане" сближения России с Молдавией назвали слухами
В МИД публикации о "плане" сближения России с Молдавией назвали слухами - РИА Новости, 24.03.2023
В МИД публикации о "плане" сближения России с Молдавией назвали слухами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости публикации в немецкой прессе о некоем "плане" сближения Москвы с Кишиневом, заявила,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:37
2023-03-24T10:37
2023-03-24T10:45
россия
молдавия
политика
москва
сергей лавров
мария захарова
нато
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости публикации в немецкой прессе о некоем "плане" сближения Москвы с Кишиневом, заявила, что запуск подобного рода слухов нацелен на искусственное обострение ситуации и разрушение связей между нашими странами.Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой утверждала, что она в числе ряда других СМИ получила в свое распоряжение документы, согласно которым Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии с РФ. Согласно изданию, так называемый "план Кремля" содержит такие цели до 2022 года, как якобы "нейтрализация" мер Молдавии, "направленных на прекращение российского военного присутствия в Приднестровье", противодействие попыткам ограничить в Молдавии деятельность российских СМИ, а также подписание двусторонних соглашений о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Кроме того, цели до 2025 года якобы предусматривают, в частности, "противодействие сотрудничеству Молдавии с НАТО".Захарова отметила, что "в последнее время вокруг Молдавии циркулирует много инсинуаций – как в молдавском, так и европейском публичном пространстве". "Недавно была вброшена спекулятивная тема о некоем плане России по "дестабилизации" обстановки в Республике Молдова, который в Кишинёв передал Зеленский. Этот фейк мы уже дезавуировали", - пояснила она, добавив, что "сегодня Вы спрашиваете о публикации в немецкой прессе, где со схожим подтекстом идёт речь о плане по "сближению" России и Молдавии". "Очевидно, что запуск подобного рода слухов нацелен на искусственное обострение ситуации и разрушение связей между нашими странами и народами", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что, "разумеется, в сближении России и Молдавии как таковом нет ничего плохого". "Россию и Молдавию объединяют общая история и культура, экономическая взаимосвязанность, духовная и цивилизационная общность, тесные человеческие контакты. Мы всегда были и остаемся заинтересованы в конструктивном, прагматичном и взаимоуважительном диалоге с Кишинёвом", - подчеркнула она, указав, что "все необходимые инструменты для этого имеются"."Прежде всего – солидная договорно-правовая база, межправительственная и межпарламентская комиссии, совместное участие в интеграционных объединениях, разветвлённые торгово-экономические и культурно- гуманитарные связи. Но самое главное – наличие такого фундаментального фактора, как стремление народов наших стран к дружественным и взаимовыгодным отношениям Молдавии и России. Убеждены, что именно в их интересах мы и должны совместно работать", - сказала Захарова.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860296278.html
https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859902760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, политика, москва, сергей лавров, мария захарова, нато
Россия, Молдавия, Политика, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, НАТО
В МИД публикации о "плане" сближения России с Молдавией назвали слухами
МИД о "плане" сближения с Молдавией: такие слухи направлены на обострение ситуации
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости публикации в немецкой прессе о некоем "плане" сближения Москвы с Кишиневом, заявила, что запуск подобного рода слухов нацелен на искусственное обострение ситуации и разрушение связей между нашими странами.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой утверждала, что она в числе ряда других СМИ получила в свое распоряжение документы, согласно которым Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии
с РФ. Согласно изданию, так называемый "план Кремля" содержит такие цели до 2022 года, как якобы "нейтрализация" мер Молдавии, "направленных на прекращение российского военного присутствия в Приднестровье", противодействие попыткам ограничить в Молдавии деятельность российских СМИ, а также подписание двусторонних соглашений о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Кроме того, цели до 2025 года якобы предусматривают, в частности, "противодействие сотрудничеству Молдавии с НАТО
".
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Захарова отметила, что "в последнее время вокруг Молдавии циркулирует много инсинуаций – как в молдавском, так и европейском публичном пространстве". "Недавно была вброшена спекулятивная тема о некоем плане России по "дестабилизации" обстановки в Республике Молдова, который в Кишинёв передал Зеленский. Этот фейк мы уже дезавуировали", - пояснила она, добавив, что "сегодня Вы спрашиваете о публикации в немецкой прессе, где со схожим подтекстом идёт речь о плане по "сближению" России и Молдавии". "Очевидно, что запуск подобного рода слухов нацелен на искусственное обострение ситуации и разрушение связей между нашими странами и народами", - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что, "разумеется, в сближении России и Молдавии как таковом нет ничего плохого". "Россию и Молдавию объединяют общая история и культура, экономическая взаимосвязанность, духовная и цивилизационная общность, тесные человеческие контакты. Мы всегда были и остаемся заинтересованы в конструктивном, прагматичном и взаимоуважительном диалоге с Кишинёвом", - подчеркнула она, указав, что "все необходимые инструменты для этого имеются".
"Прежде всего – солидная договорно-правовая база, межправительственная и межпарламентская комиссии, совместное участие в интеграционных объединениях, разветвлённые торгово-экономические и культурно- гуманитарные связи. Но самое главное – наличие такого фундаментального фактора, как стремление народов наших стран к дружественным и взаимовыгодным отношениям Молдавии и России. Убеждены, что именно в их интересах мы и должны совместно работать", - сказала Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
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