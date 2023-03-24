https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860297588.html

В МИД публикации о "плане" сближения России с Молдавией назвали слухами

В МИД публикации о "плане" сближения России с Молдавией назвали слухами - РИА Новости, 24.03.2023

В МИД публикации о "плане" сближения России с Молдавией назвали слухами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости публикации в немецкой прессе о некоем "плане" сближения Москвы с Кишиневом, заявила,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:37

2023-03-24T10:37

2023-03-24T10:45

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молдавия

политика

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нато

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости публикации в немецкой прессе о некоем "плане" сближения Москвы с Кишиневом, заявила, что запуск подобного рода слухов нацелен на искусственное обострение ситуации и разрушение связей между нашими странами.Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой утверждала, что она в числе ряда других СМИ получила в свое распоряжение документы, согласно которым Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии с РФ. Согласно изданию, так называемый "план Кремля" содержит такие цели до 2022 года, как якобы "нейтрализация" мер Молдавии, "направленных на прекращение российского военного присутствия в Приднестровье", противодействие попыткам ограничить в Молдавии деятельность российских СМИ, а также подписание двусторонних соглашений о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Кроме того, цели до 2025 года якобы предусматривают, в частности, "противодействие сотрудничеству Молдавии с НАТО".Захарова отметила, что "в последнее время вокруг Молдавии циркулирует много инсинуаций – как в молдавском, так и европейском публичном пространстве". "Недавно была вброшена спекулятивная тема о некоем плане России по "дестабилизации" обстановки в Республике Молдова, который в Кишинёв передал Зеленский. Этот фейк мы уже дезавуировали", - пояснила она, добавив, что "сегодня Вы спрашиваете о публикации в немецкой прессе, где со схожим подтекстом идёт речь о плане по "сближению" России и Молдавии". "Очевидно, что запуск подобного рода слухов нацелен на искусственное обострение ситуации и разрушение связей между нашими странами и народами", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что, "разумеется, в сближении России и Молдавии как таковом нет ничего плохого". "Россию и Молдавию объединяют общая история и культура, экономическая взаимосвязанность, духовная и цивилизационная общность, тесные человеческие контакты. Мы всегда были и остаемся заинтересованы в конструктивном, прагматичном и взаимоуважительном диалоге с Кишинёвом", - подчеркнула она, указав, что "все необходимые инструменты для этого имеются"."Прежде всего – солидная договорно-правовая база, межправительственная и межпарламентская комиссии, совместное участие в интеграционных объединениях, разветвлённые торгово-экономические и культурно- гуманитарные связи. Но самое главное – наличие такого фундаментального фактора, как стремление народов наших стран к дружественным и взаимовыгодным отношениям Молдавии и России. Убеждены, что именно в их интересах мы и должны совместно работать", - сказала Захарова.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860296278.html

https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859902760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, политика, москва, сергей лавров, мария захарова, нато