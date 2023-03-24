https://ria.ru/20230324/modernizatsiya-1860526507.html

Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны

Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны - РИА Новости, 24.03.2023

Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны

Президент США Джо Байден во время выступления в канадском парламенте анонсировал усовершенствование системы воздушно-космической обороны Северной Америки... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T22:24

2023-03-24T22:24

2023-03-24T23:29

в мире

джо байден

сша

канада

norad

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА новости. Президент США Джо Байден во время выступления в канадском парламенте анонсировал усовершенствование системы воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Трансляцию мероприятия вел Белый дом.По словам Байдена, в этом году также модернизируют инфраструктуру для наблюдения в рамках системы NORAD.Североамериканское командование ПВО объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне Оттава сообщила о выделении на ее развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия. Речь идет о развертывании радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.

https://ria.ru/20230131/ssha-1848651314.html

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в мире, джо байден, сша, канада, norad