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Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны - РИА Новости, 24.03.2023
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22:24 24.03.2023 (обновлено: 23:29 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/modernizatsiya-1860526507.html
Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны
Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны - РИА Новости, 24.03.2023
Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны
Президент США Джо Байден во время выступления в канадском парламенте анонсировал усовершенствование системы воздушно-космической обороны Северной Америки... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T22:24
2023-03-24T23:29
в мире
джо байден
сша
канада
norad
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА новости. Президент США Джо Байден во время выступления в канадском парламенте анонсировал усовершенствование системы воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Трансляцию мероприятия вел Белый дом.По словам Байдена, в этом году также модернизируют инфраструктуру для наблюдения в рамках системы NORAD.Североамериканское командование ПВО объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне Оттава сообщила о выделении на ее развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия. Речь идет о развертывании радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.
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в мире, джо байден, сша, канада, norad
В мире, Джо Байден, США, Канада, NORAD
Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны

Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА новости. Президент США Джо Байден во время выступления в канадском парламенте анонсировал усовершенствование системы воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
«

"NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения", — сказал глава государства.

По словам Байдена, в этом году также модернизируют инфраструктуру для наблюдения в рамках системы NORAD.
Североамериканское командование ПВО объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне Оттава сообщила о выделении на ее развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия. Речь идет о развертывании радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.
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В миреДжо БайденСШАКанадаNORAD
 
 
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