https://ria.ru/20230324/mishustin-1860430387.html
Мишустин отметил конструктивный настрой депутатов
Мишустин отметил конструктивный настрой депутатов - РИА Новости, 24.03.2023
Мишустин отметил конструктивный настрой депутатов
Кабмин получил в ходе отчета в Госдуме содержательную обратную связь от парламента, прозвучали интересные предложения от депутатов, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:59
2023-03-24T15:59
2023-03-24T16:05
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кабмин получил в ходе отчета в Госдуме содержательную обратную связь от парламента, прозвучали интересные предложения от депутатов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин отметил, что это "такая честная и объективная оценка уже принятых решений", которая позволяет повышать эффективность взаимодействия кабмина с парламентом. Он напомнил, что речь шла о мерах поддержки военнослужащих, развитии промышленности, АПК, региональном развитии, выпуске отечественных лекарств, развитии станкостроения, электроники, вопросах спорта, инженерного образования и т. д. "Уверен, что вы обратили внимание на конструктивный настрой депутатов и их глубокое погружение в проблематику", - отметил премьер.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Правительство РФ
Мишустин отметил конструктивный настрой депутатов
Мишустин заявил о содержательной обратной связи, полученной на отчете в Госдуме
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кабмин получил в ходе отчета в Госдуме содержательную обратную связь от парламента, прозвучали интересные предложения от депутатов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"Вчера в Государственной Думе состоялся традиционный отчет правительства. Мы получили содержательную обратную связь от парламента по самым ключевым вопросам развития России. А в рамках дискуссии от депутатов прозвучали интересные предложения, в том числе вопросы из конкретных регионов", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин
отметил, что это "такая честная и объективная оценка уже принятых решений", которая позволяет повышать эффективность взаимодействия кабмина с парламентом.
Он напомнил, что речь шла о мерах поддержки военнослужащих, развитии промышленности, АПК, региональном развитии, выпуске отечественных лекарств, развитии станкостроения, электроники, вопросах спорта, инженерного образования и т. д.
"Уверен, что вы обратили внимание на конструктивный настрой депутатов и их глубокое погружение в проблематику", - отметил премьер.
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