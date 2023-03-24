https://ria.ru/20230324/mishustin-1860430387.html

Мишустин отметил конструктивный настрой депутатов

Мишустин отметил конструктивный настрой депутатов - РИА Новости, 24.03.2023

Мишустин отметил конструктивный настрой депутатов

Кабмин получил в ходе отчета в Госдуме содержательную обратную связь от парламента, прозвучали интересные предложения от депутатов, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:59

2023-03-24T15:59

2023-03-24T16:05

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кабмин получил в ходе отчета в Госдуме содержательную обратную связь от парламента, прозвучали интересные предложения от депутатов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин отметил, что это "такая честная и объективная оценка уже принятых решений", которая позволяет повышать эффективность взаимодействия кабмина с парламентом. Он напомнил, что речь шла о мерах поддержки военнослужащих, развитии промышленности, АПК, региональном развитии, выпуске отечественных лекарств, развитии станкостроения, электроники, вопросах спорта, инженерного образования и т. д. "Уверен, что вы обратили внимание на конструктивный настрой депутатов и их глубокое погружение в проблематику", - отметил премьер.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф