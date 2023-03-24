Рейтинг@Mail.ru
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/mishustin-1860429846.html
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы - РИА Новости, 24.03.2023
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета в Госдуме. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:57
2023-03-24T15:57
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_237:28:2914:1534_1920x0_80_0_0_167b6ef17d269687e1fdfcb5f483099e.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета в Госдуме. "Прошу подготовить встречу с депутатами, кто не успел задать свои вопросы во время отчета. Мне кажется, что нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы. И прошу этим заняться незамедлительно", - сказал он. Накануне Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. После этого он традиционно ответил на вопросы депутатов.
https://ria.ru/20230323/marks-1860133269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_611:0:2432:1366_1920x0_80_0_0_3f003e0786d4177084b0b13c809d5791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы

Мишустин попросил организовать встречу с депутатами, не успевшими задать ему вопросы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета в Госдуме.
"Прошу подготовить встречу с депутатами, кто не успел задать свои вопросы во время отчета. Мне кажется, что нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы. И прошу этим заняться незамедлительно", - сказал он.
Накануне Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. После этого он традиционно ответил на вопросы депутатов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы
23 марта, 16:46
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала