https://ria.ru/20230324/mishustin-1860429846.html
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы - РИА Новости, 24.03.2023
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета в Госдуме. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:57
2023-03-24T15:57
2023-03-24T15:57
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета в Госдуме. "Прошу подготовить встречу с депутатами, кто не успел задать свои вопросы во время отчета. Мне кажется, что нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы. И прошу этим заняться незамедлительно", - сказал он. Накануне Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. После этого он традиционно ответил на вопросы депутатов.
https://ria.ru/20230323/marks-1860133269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы
Мишустин попросил организовать встречу с депутатами, не успевшими задать ему вопросы
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета в Госдуме.
"Прошу подготовить встречу с депутатами, кто не успел задать свои вопросы во время отчета. Мне кажется, что нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы. И прошу этим заняться незамедлительно", - сказал он.
Накануне Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. После этого он традиционно ответил на вопросы депутатов.
Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы