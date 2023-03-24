https://ria.ru/20230324/mishustin-1860429846.html

Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы

Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы - РИА Новости, 24.03.2023

Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета в Госдуме. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:57

2023-03-24T15:57

2023-03-24T15:57

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета в Госдуме. "Прошу подготовить встречу с депутатами, кто не успел задать свои вопросы во время отчета. Мне кажется, что нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы. И прошу этим заняться незамедлительно", - сказал он. Накануне Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. После этого он традиционно ответил на вопросы депутатов.

https://ria.ru/20230323/marks-1860133269.html

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Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году