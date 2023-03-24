https://ria.ru/20230324/medvedev-1860327939.html

Россия не такая воинственная, какой ее хотят представить, заявил Медведев

Россия не такая воинственная, какой ее хотят представить, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Россия не такая воинственная, какой ее хотят представить, заявил Медведев

Россия не такая воинственная, какой её пытаются представить - она просто вынуждена обороняться против огромного количества стран, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:04

2023-03-24T12:04

2023-03-24T12:05

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия не такая воинственная, какой её пытаются представить - она просто вынуждена обороняться против огромного количества стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Мы не такие воинственные, как нас пытаются представить, просто мы сейчас вынуждены обороняться против огромного количества стран – вот в чём дело", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230324/medvedev-1860261348.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, в мире