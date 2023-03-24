https://ria.ru/20230324/medvedev-1860327939.html
Россия не такая воинственная, какой ее хотят представить, заявил Медведев
Россия не такая воинственная, какой ее хотят представить, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Россия не такая воинственная, какой ее хотят представить, заявил Медведев
Россия не такая воинственная, какой её пытаются представить - она просто вынуждена обороняться против огромного количества стран, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:04
2023-03-24T12:04
2023-03-24T12:05
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия не такая воинственная, какой её пытаются представить - она просто вынуждена обороняться против огромного количества стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Мы не такие воинственные, как нас пытаются представить, просто мы сейчас вынуждены обороняться против огромного количества стран – вот в чём дело", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860261348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Россия не такая воинственная, какой ее хотят представить, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Россия вынуждена обороняться от огромного количества стран