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При СССР мир был в равновесии, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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08:11 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260752.html
При СССР мир был в равновесии, заявил Медведев
При СССР мир был в равновесии, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
При СССР мир был в равновесии, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что во времена СССР мир был в равновесии, "а сейчас чёрт-те что". РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:11
2023-03-24T08:11
дмитрий медведев
в мире
ссср
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что во времена СССР мир был в равновесии, "а сейчас чёрт-те что". "В защиту Советского государства – во-первых, все-таки на этом держался весь мировой баланс сил. Противостояние между Варшавским договором и НАТО. И это, кстати, не давало разбалансироваться ситуации. Ну можно как угодно ругать и Варшавский договор, и Советский Союз, и НАТО соответственно, но мир был в равновесии, а сейчас чёрт-те что", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев подчеркнул, что "когда правит один, это понятно, к чему ведёт".
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дмитрий медведев, в мире, ссср
Дмитрий Медведев, В мире, СССР
При СССР мир был в равновесии, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: при СССР мир был в равновесии, а сейчас черт-те что

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что во времена СССР мир был в равновесии, "а сейчас чёрт-те что".
"В защиту Советского государства – во-первых, все-таки на этом держался весь мировой баланс сил. Противостояние между Варшавским договором и НАТО. И это, кстати, не давало разбалансироваться ситуации. Ну можно как угодно ругать и Варшавский договор, и Советский Союз, и НАТО соответственно, но мир был в равновесии, а сейчас чёрт-те что", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что "когда правит один, это понятно, к чему ведёт".
Медведев читает телеграмму Сталина директорам заводов ОПК
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
23 марта, 18:29
 
Дмитрий МедведевВ миреСССР
 
 
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