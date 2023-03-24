https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260752.html

При СССР мир был в равновесии, заявил Медведев

При СССР мир был в равновесии, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

При СССР мир был в равновесии, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что во времена СССР мир был в равновесии, "а сейчас чёрт-те что". РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:11

2023-03-24T08:11

2023-03-24T08:11

дмитрий медведев

в мире

ссср

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что во времена СССР мир был в равновесии, "а сейчас чёрт-те что". "В защиту Советского государства – во-первых, все-таки на этом держался весь мировой баланс сил. Противостояние между Варшавским договором и НАТО. И это, кстати, не давало разбалансироваться ситуации. Ну можно как угодно ругать и Варшавский договор, и Советский Союз, и НАТО соответственно, но мир был в равновесии, а сейчас чёрт-те что", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев подчеркнул, что "когда правит один, это понятно, к чему ведёт".

https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html

ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, в мире, ссср