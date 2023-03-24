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Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 24.03.2023
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Религия
 
12:57 24.03.2023 (обновлено: 14:39 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/lvvra-1860352696.html
Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры
Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 24.03.2023
Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры
Студенты Киевской духовной академии и семинарии обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:57
2023-03-24T14:39
религия
украина
ссср
владимир зеленский
украинская православная церковь
русская православная церковь
юнеско
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Студенты Киевской духовной академии и семинарии обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте Украинской православной церкви. "К большому сожалению, 29 марта 2023 года киевские духовные школы должны покинуть место своего пребывания в связи с решением министерства культуры и информационной политики Украины... Студенты обратились к… Зеленскому, правительству Украины и всем, от кого это зависит, с просьбой не выгонять Киевскую духовную академию из Киево-Печерской лавры и дать возможность учиться", - сообщается на сайте. Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. В лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
https://ria.ru/20230323/upts-1860185866.html
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украина, ссср, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, юнеско, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, СССР, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, ЮНЕСКО, Ситуация вокруг УПЦ
Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры

Студенты духовной академии попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Студенты Киевской духовной академии и семинарии обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте Украинской православной церкви.
"К большому сожалению, 29 марта 2023 года киевские духовные школы должны покинуть место своего пребывания в связи с решением министерства культуры и информационной политики Украины... Студенты обратились к… Зеленскому, правительству Украины и всем, от кого это зависит, с просьбой не выгонять Киевскую духовную академию из Киево-Печерской лавры и дать возможность учиться", - сообщается на сайте.
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Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. В лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
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РелигияУкраинаСССРВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьРусская православная церковьЮНЕСКОСитуация вокруг УПЦ
 
 
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