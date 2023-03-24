https://ria.ru/20230324/lvvra-1860352696.html

Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры

Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 24.03.2023

Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры

Студенты Киевской духовной академии и семинарии обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:57

2023-03-24T12:57

2023-03-24T14:39

религия

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ссср

владимир зеленский

украинская православная церковь

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юнеско

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Студенты Киевской духовной академии и семинарии обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте Украинской православной церкви. "К большому сожалению, 29 марта 2023 года киевские духовные школы должны покинуть место своего пребывания в связи с решением министерства культуры и информационной политики Украины... Студенты обратились к… Зеленскому, правительству Украины и всем, от кого это зависит, с просьбой не выгонять Киевскую духовную академию из Киево-Печерской лавры и дать возможность учиться", - сообщается на сайте. Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. В лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).

https://ria.ru/20230323/upts-1860185866.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

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украина, ссср, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, юнеско, ситуация вокруг упц