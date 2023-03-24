Студенты попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры
Студенты духовной академии попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Студенты Киевской духовной академии и семинарии обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться, сообщается на сайте Украинской православной церкви.
"К большому сожалению, 29 марта 2023 года киевские духовные школы должны покинуть место своего пребывания в связи с решением министерства культуры и информационной политики Украины... Студенты обратились к… Зеленскому, правительству Украины и всем, от кого это зависит, с просьбой не выгонять Киевскую духовную академию из Киево-Печерской лавры и дать возможность учиться", - сообщается на сайте.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. В лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).