https://ria.ru/20230324/likvidatsiya-1860434522.html
Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя
Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя - РИА Новости, 24.03.2023
Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя
Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя, по прогнозам выпадет до пяти миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:10
2023-03-24T16:10
2023-03-24T16:22
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя, по прогнозам выпадет до пяти миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 15.00. Выпадет до пяти миллиметров осадков", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что дождь усиливает снеготаяние. К ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток". "О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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