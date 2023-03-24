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Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя - РИА Новости, 24.03.2023
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16:10 24.03.2023 (обновлено: 16:22 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/likvidatsiya-1860434522.html
Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя
Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя - РИА Новости, 24.03.2023
Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя
Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя, по прогнозам выпадет до пяти миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:10
2023-03-24T16:22
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя, по прогнозам выпадет до пяти миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 15.00. Выпадет до пяти миллиметров осадков", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что дождь усиливает снеготаяние. К ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток". "О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавили в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода

Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники ГУП "Мосводосток" чистят коллектор на одной из улиц в Москве
Сотрудники ГУП Мосводосток чистят коллектор на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники ГУП "Мосводосток" чистят коллектор на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя, по прогнозам выпадет до пяти миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 15.00. Выпадет до пяти миллиметров осадков", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что дождь усиливает снеготаяние. К ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".
"О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавили в сообщении.
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