https://ria.ru/20230324/likvidatsiya-1860434522.html

Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя

Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя - РИА Новости, 24.03.2023

Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя

Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя, по прогнозам выпадет до пяти миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:10

2023-03-24T16:10

2023-03-24T16:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

городское хозяйство москвы

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860436340_0:68:3019:1767_1920x0_80_0_0_ae571571bc2ad3e60e294fd47f4895e5.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя, по прогнозам выпадет до пяти миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации последствий дождя. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 15.00. Выпадет до пяти миллиметров осадков", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что дождь усиливает снеготаяние. К ликвидации возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток". "О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221212/moskva-1838045709.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, погода