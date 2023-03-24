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"Леруа Мерлен" планирует передать местным менеджерам магазины в России - РИА Новости, 24.03.2023
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15:03 24.03.2023 (обновлено: 20:59 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/leroymerlin-1860403460.html
"Леруа Мерлен" планирует передать местным менеджерам магазины в России
"Леруа Мерлен" планирует передать местным менеджерам магазины в России - РИА Новости, 24.03.2023
"Леруа Мерлен" планирует передать местным менеджерам магазины в России
Французская компания Leroy Merlin передаст управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам, говорится в заявлении группы Adeo, которой... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:03
2023-03-24T20:59
россия
леруа мерлен
экономика
leroy merlin
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ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Французская компания Leroy Merlin передаст управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам, говорится в заявлении группы Adeo, которой принадлежит компания.Компания ожидает, что при этом сохранятся рабочие места для 45 тысяч сотрудников магазинов.Как уточняется, это решение последовало за приостановкой всех новых инвестиций Adeo в России после начала конфликта на Украине. В заявлении указано, что этот процесс стал результатом работы, "начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами". Операция будет подлежать одобрению со стороны соответствующих российских регуляторов, сообщила Adeo.Leroy Merlin — сеть французских гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Она насчитывает 464 магазина в 12 странах мира. Компания проработала в России более 18 лет.Как заявил на прошлой неделе в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, если бы политического давления не было, французские компании продолжали бы работать в России и никто не просил бы их уйти с местного рынка.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.Президент Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, леруа мерлен, экономика, leroy merlin
Россия, Леруа Мерлен, Экономика, Leroy Merlin
"Леруа Мерлен" планирует передать местным менеджерам магазины в России

Компания Leroy Merlin объявила о передаче местным менеджерам всех своих магазинов в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГипермаркет "Леруа Мерлен" в Новосибирске
Гипермаркет Леруа Мерлен в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Гипермаркет "Леруа Мерлен" в Новосибирске. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Французская компания Leroy Merlin передаст управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам, говорится в заявлении группы Adeo, которой принадлежит компания.
«
"Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям", — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте Adeo.
Компания ожидает, что при этом сохранятся рабочие места для 45 тысяч сотрудников магазинов.
Как уточняется, это решение последовало за приостановкой всех новых инвестиций Adeo в России после начала конфликта на Украине. В заявлении указано, что этот процесс стал результатом работы, "начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами". Операция будет подлежать одобрению со стороны соответствующих российских регуляторов, сообщила Adeo.
Leroy Merlin — сеть французских гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Она насчитывает 464 магазина в 12 странах мира. Компания проработала в России более 18 лет.
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Как заявил на прошлой неделе в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, если бы политического давления не было, французские компании продолжали бы работать в России и никто не просил бы их уйти с местного рынка.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.
Президент Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
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