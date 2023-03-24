https://ria.ru/20230324/leroymerlin-1860403460.html

"Леруа Мерлен" планирует передать местным менеджерам магазины в России

"Леруа Мерлен" планирует передать местным менеджерам магазины в России - РИА Новости, 24.03.2023

"Леруа Мерлен" планирует передать местным менеджерам магазины в России

Французская компания Leroy Merlin передаст управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам, говорится в заявлении группы Adeo, которой... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:03

2023-03-24T15:03

2023-03-24T20:59

россия

леруа мерлен

экономика

leroy merlin

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ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Французская компания Leroy Merlin передаст управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам, говорится в заявлении группы Adeo, которой принадлежит компания.Компания ожидает, что при этом сохранятся рабочие места для 45 тысяч сотрудников магазинов.Как уточняется, это решение последовало за приостановкой всех новых инвестиций Adeo в России после начала конфликта на Украине. В заявлении указано, что этот процесс стал результатом работы, "начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами". Операция будет подлежать одобрению со стороны соответствующих российских регуляторов, сообщила Adeo.Leroy Merlin — сеть французских гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Она насчитывает 464 магазина в 12 странах мира. Компания проработала в России более 18 лет.Как заявил на прошлой неделе в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, если бы политического давления не было, французские компании продолжали бы работать в России и никто не просил бы их уйти с местного рынка.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.Президент Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230308/continental-1856598291.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, леруа мерлен, экономика, leroy merlin