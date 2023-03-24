https://ria.ru/20230324/lavra-1860428299.html

Насельницы монастыря в США выступили в защиту братии Киево-Печерской лавры

Насельницы монастыря в США выступили в защиту братии Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 24.03.2023

Насельницы монастыря в США выступили в защиту братии Киево-Печерской лавры

Игумения и насельницы Спасо-Преображенского женского монастыря в Эллвуд-сити в штате Пенсильвания выступили в защиту братии Киево-Печерской лавры, которых хотят РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:52

2023-03-24T15:52

2023-03-24T15:52

религия

пенсильвания

украина

америка

александр ткаченко (протоиерей)

русская православная церковь

московский патриархат

юнеско

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Игумения и насельницы Спасо-Преображенского женского монастыря в Эллвуд-сити в штате Пенсильвания выступили в защиту братии Киево-Печерской лавры, которых хотят выселить украинские власти, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата в пятницу. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. В лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. "Мы умоляем вас, пусть эти добрые монахи останутся, пусть останутся те, кто учится в академии, чтобы они могли продолжать служить Господу, а также своему государству — Украине, и украинскому народу. Здесь, в Америке, мы живем свободно, и мы можем хорошо сосуществовать со всеми людьми. Пусть будет так и с Украиной", — приводятся на сайте слова игумении Спасо-Преображенской обители в Пенсильвании. Спасо-Преображенский монастырь в Пенсильвании находится в юрисдикции Православной церкви в Америке (ПЦА). Церковь была основана валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году. В 1970 году ПЦА получила автокефалию от Русской православной церкви. Каноническая территория — США; юрисдикция ПЦА распространяется также на некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

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пенсильвания, украина, америка, александр ткаченко (протоиерей), русская православная церковь, московский патриархат, юнеско, ситуация вокруг упц