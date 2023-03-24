https://ria.ru/20230324/lavra-1860249295.html

Источник: националисты могут напасть на братию Киево-Печерской лавры

Источник: националисты могут напасть на братию Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 24.03.2023

Источник: националисты могут напасть на братию Киево-Печерской лавры

Не исключены нападения украинских националистов на братию Киево-Печерской лавры, заявил казал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации в обители. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T04:05

2023-03-24T04:05

2023-03-24T04:05

религия

владимир зеленский

украина

ссср

александр ткаченко (протоиерей)

украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Не исключены нападения украинских националистов на братию Киево-Печерской лавры, заявил казал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации в обители. В четверг наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители, чтобы молиться и "видеть, что делают безбожные мучители", подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с тем он призвал только молиться и "не уподобляться горе-политикам", "не бросать камней". Также он отметил, что не может гарантировать всем безопасность, "потому что могут прийти провокаторы". Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее – наряды полиции. "Думаю, что ближе к 29 марта часть братии закроется, встанет на ворота. Наверняка еще раньше к лавре привезут радикалов, националистов, как это было с другими отнятыми у Церкви храмами, и мы еще увидим всю трагедию столкновения, нападения радикалов на монахов УПЦ", - сказал источник. По его словам, не стоит надеяться, что Владимир Зеленский встанет на сторону братии монастыря. "Зеленский – безбожник и сатанист, англо-саксы дали ему задание уничтожить Церковь, он ее выполняет", - заключил собеседник агентства. Ранее он предположил, что верные канонической Украинской православной церкви монахи "останутся в лавре и будут стоять до конца". В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).

https://ria.ru/20230323/lavra-1860147391.html

https://ria.ru/20230323/lavra-1860076811.html

https://ria.ru/20230323/lavra-1860149677.html

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