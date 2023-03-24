https://ria.ru/20230324/lavra-1860249295.html
Источник: националисты могут напасть на братию Киево-Печерской лавры
Источник: националисты могут напасть на братию Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 24.03.2023
Источник: националисты могут напасть на братию Киево-Печерской лавры
Не исключены нападения украинских националистов на братию Киево-Печерской лавры, заявил казал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации в обители. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T04:05
2023-03-24T04:05
2023-03-24T04:05
религия
владимир зеленский
украина
ссср
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Не исключены нападения украинских националистов на братию Киево-Печерской лавры, заявил казал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации в обители. В четверг наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители, чтобы молиться и "видеть, что делают безбожные мучители", подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с тем он призвал только молиться и "не уподобляться горе-политикам", "не бросать камней". Также он отметил, что не может гарантировать всем безопасность, "потому что могут прийти провокаторы". Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее – наряды полиции. "Думаю, что ближе к 29 марта часть братии закроется, встанет на ворота. Наверняка еще раньше к лавре привезут радикалов, националистов, как это было с другими отнятыми у Церкви храмами, и мы еще увидим всю трагедию столкновения, нападения радикалов на монахов УПЦ", - сказал источник. По его словам, не стоит надеяться, что Владимир Зеленский встанет на сторону братии монастыря. "Зеленский – безбожник и сатанист, англо-саксы дали ему задание уничтожить Церковь, он ее выполняет", - заключил собеседник агентства. Ранее он предположил, что верные канонической Украинской православной церкви монахи "останутся в лавре и будут стоять до конца". В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
https://ria.ru/20230323/lavra-1860147391.html
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владимир зеленский, украина, ссср, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, юнеско
Религия, Владимир Зеленский, Украина, СССР, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, ЮНЕСКО
Источник: националисты могут напасть на братию Киево-Печерской лавры
На братию Киево-Печерской лавры могут напасть националисты
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Не исключены нападения украинских националистов на братию Киево-Печерской лавры, заявил казал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации в обители.
В четверг наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители, чтобы молиться и "видеть, что делают безбожные мучители", подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с тем он призвал только молиться и "не уподобляться горе-политикам", "не бросать камней". Также он отметил, что не может гарантировать всем безопасность, "потому что могут прийти провокаторы". Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее – наряды полиции.
Киево-Печерскую лавру оцепила полиция
"Думаю, что ближе к 29 марта часть братии закроется, встанет на ворота. Наверняка еще раньше к лавре привезут радикалов, националистов, как это было с другими отнятыми у Церкви храмами, и мы еще увидим всю трагедию столкновения, нападения радикалов на монахов УПЦ", - сказал источник.
По его словам, не стоит надеяться, что Владимир Зеленский
встанет на сторону братии монастыря.
"Зеленский – безбожник и сатанист, англо-саксы дали ему задание уничтожить Церковь, он ее выполняет", - заключил собеседник агентства.
Ранее он предположил, что верные канонической Украинской православной церкви
монахи "останутся в лавре и будут стоять до конца".
В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия.
УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей.
Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР
возвратили в пользование Русской православной церкви
. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО
внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители