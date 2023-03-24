https://ria.ru/20230324/kviz-1860292504.html

Овчинский: Открой#Моспром проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина

Овчинский: Открой#Моспром проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина - РИА Новости, 24.03.2023

Овчинский: Открой#Моспром проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина

На сайте проекта "Открой#Моспром" с 24 по 31 марта пройдет онлайн-викторина, посвященная Авиационному комплексу имени Ильюшина (ПАО "Ил"), сообщил руководитель... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:26

2023-03-24T10:26

2023-03-24T10:26

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На сайте проекта "Открой#Моспром" с 24 по 31 марта пройдет онлайн-викторина, посвященная Авиационному комплексу имени Ильюшина (ПАО "Ил"), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В этом году конструкторскому бюро "Ильюшин" исполнилось 90 лет. За эти годы на заводах предприятия было разработано более 220 и создано более 140 типов самолетов разных модификаций. Некоторые из разработок предприятия определили успех нашей страны на воздушных просторах. В честь юбилея бюро мы решили запустить интерактивную викторину о его работе и достижениях", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Участникам онлайн-квиза предложат девять вопросов, связанных с историей предприятия, интересных фактах о нем, а также с людьми, которые внесли весомый вклад в развитие конструкторского бюро. Финалисты станут участниками розыгрыша памятных призов от проекта "Открой#Моспром" и ПАО "Ил".

https://ria.ru/20230324/odezhda-1860289794.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владислав овчинский, москва