Овчинский: Открой#Моспром проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина
Овчинский: Открой#Моспром с 24 по 31 марта проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина
© Фото : Пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На сайте проекта "Открой#Моспром" с 24 по 31 марта пройдет онлайн-викторина, посвященная Авиационному комплексу имени Ильюшина (ПАО "Ил"), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В этом году конструкторскому бюро "Ильюшин" исполнилось 90 лет. За эти годы на заводах предприятия было разработано более 220 и создано более 140 типов самолетов разных модификаций. Некоторые из разработок предприятия определили успех нашей страны на воздушных просторах. В честь юбилея бюро мы решили запустить интерактивную викторину о его работе и достижениях", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Участникам онлайн-квиза предложат девять вопросов, связанных с историей предприятия, интересных фактах о нем, а также с людьми, которые внесли весомый вклад в развитие конструкторского бюро. Финалисты станут участниками розыгрыша памятных призов от проекта "Открой#Моспром" и ПАО "Ил".
"В этом году конструкторскому бюро "Ильюшин" исполнилось 90 лет. За эти годы на заводах предприятия было разработано более 220 и создано более 140 типов самолетов разных модификаций. Некоторые из разработок предприятия определили успех нашей страны на воздушных просторах. В честь юбилея бюро мы решили запустить интерактивную викторину о его работе и достижениях", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Участникам онлайн-квиза предложат девять вопросов, связанных с историей предприятия, интересных фактах о нем, а также с людьми, которые внесли весомый вклад в развитие конструкторского бюро. Финалисты станут участниками розыгрыша памятных призов от проекта "Открой#Моспром" и ПАО "Ил".