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Овчинский: Открой#Моспром проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина - РИА Новости, 24.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:26 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/kviz-1860292504.html
Овчинский: Открой#Моспром проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина
Овчинский: Открой#Моспром проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина - РИА Новости, 24.03.2023
Овчинский: Открой#Моспром проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина
На сайте проекта "Открой#Моспром" с 24 по 31 марта пройдет онлайн-викторина, посвященная Авиационному комплексу имени Ильюшина (ПАО "Ил"), сообщил руководитель... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:26
2023-03-24T10:26
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На сайте проекта "Открой#Моспром" с 24 по 31 марта пройдет онлайн-викторина, посвященная Авиационному комплексу имени Ильюшина (ПАО "Ил"), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В этом году конструкторскому бюро "Ильюшин" исполнилось 90 лет. За эти годы на заводах предприятия было разработано более 220 и создано более 140 типов самолетов разных модификаций. Некоторые из разработок предприятия определили успех нашей страны на воздушных просторах. В честь юбилея бюро мы решили запустить интерактивную викторину о его работе и достижениях", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Участникам онлайн-квиза предложат девять вопросов, связанных с историей предприятия, интересных фактах о нем, а также с людьми, которые внесли весомый вклад в развитие конструкторского бюро. Финалисты станут участниками розыгрыша памятных призов от проекта "Открой#Моспром" и ПАО "Ил".
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Овчинский: Открой#Моспром проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина

Овчинский: Открой#Моспром с 24 по 31 марта проведет квиз по истории Авиакомплекса Ильюшина

© Фото : Пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На сайте проекта "Открой#Моспром" с 24 по 31 марта пройдет онлайн-викторина, посвященная Авиационному комплексу имени Ильюшина (ПАО "Ил"), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

"В этом году конструкторскому бюро "Ильюшин" исполнилось 90 лет. За эти годы на заводах предприятия было разработано более 220 и создано более 140 типов самолетов разных модификаций. Некоторые из разработок предприятия определили успех нашей страны на воздушных просторах. В честь юбилея бюро мы решили запустить интерактивную викторину о его работе и достижениях", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

Участникам онлайн-квиза предложат девять вопросов, связанных с историей предприятия, интересных фактах о нем, а также с людьми, которые внесли весомый вклад в развитие конструкторского бюро. Финалисты станут участниками розыгрыша памятных призов от проекта "Открой#Моспром" и ПАО "Ил".
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