https://ria.ru/20230324/kredit-1860458760.html

Почта Банк: размер среднего кредита на детские товары вырос вдвое

Почта Банк: размер среднего кредита на детские товары вырос вдвое - РИА Новости, 24.03.2023

Почта Банк: размер среднего кредита на детские товары вырос вдвое

Размер среднего POS-кредита на детские товары в Почта Банке по итогам 2022 года вырос на 60% (с 26 тысяч до 41 тысячи рублей), а в онлайн-каналах – на 84% (с 28 РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:31

2023-03-24T17:31

2023-03-24T17:31

почта банк

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Размер среднего POS-кредита на детские товары в Почта Банке по итогам 2022 года вырос на 60% (с 26 тысяч до 41 тысячи рублей), а в онлайн-каналах – на 84% (с 28 тысяч до 52 тысяч рублей), сообщает пресс-служба банка."Также наибольший рост среднего чека онлайн-покупок в кредит показали туристические поездки (+54%, с 93 тысяч до 141 тысячи рублей) и бытовая техника (+43%, с 27,5 тысячи до 39 тысяч рублей). В целом за 2022 год средняя сумма товарных (POS) кредитов в Почта Банке выросла на 15% по сравнению с 2021 годом", - уточняется в сообщении.По покупкам в кредит топ категорий-лидеров в прошлом году существенно не изменился. Чаще всего в кредит покупали мобильные телефоны (доля 36%), бытовую технику (23%), компьютеры (12%), мебель (12%), фитнес-услуги (2%), стройматериалы (1,5%), верхнюю одежду (1%). По оценке Почта Банка, в офлайн-канале в прошлом году сильнее всего выросла доля кредитов на покупку мебели (с 11% до 15%), а в интернете - мобильные телефоны (с 26% до 30%) и бытовая техника (с 11% до 16%).В пресс-службе отметили, что среди относительно новых категорий POS-кредитования можно выделить обучение, медицину, одежду и обувь. Они занимают незначительные доли в общем объеме товарных кредитов, но, по оценке Почта Банка, имеют огромный потенциал роста, их вес постоянно увеличивается. Более 80% покупок в кредит совершается в офлайн-магазинах, на онлайн-каналы пока приходится около 20% выдач кредитов. Эксперты Почта Банка прогнозируют, что в текущем году доля онлайн-кредитов вырастет до 35%."Несмотря на то, что категории-лидеры товарного кредитования пока прочно сохраняют свои позиции, появляются и активно растут новые перспективные товарные группы, например, фудритейл, заправки, медицина. У них большой потенциал, и на горизонте нескольких лет они могут занять свое место в десятке групп-лидеров. Одновременно с этим мы будем наблюдать снижение среднего чека POS-кредита, поскольку в этих новых группах он существенно ниже, чем в традиционных технике и электронике", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора по развитию партнерской сети Почта Банка Андрея Павлова.Он добавил, что в целом в текущем году ожидается оживление сегмента товарного кредитования после спада прошлого года. Драйвером будет вступать онлайн-канал: его доля существенно вырастет и к концу года достигнет 35% против нынешних 20% в целом по рынку.По прогнозам эксперта, на горизонте 3-5 лет кредит на одну покупку уступит свои позиции кредитованию целой товарной корзины повседневного спроса. Одновременно с этим кредитные линии потеснят разовые кредиты на товары и могут занять до половины всех кредитов в POS-сегменте. Способствовать этому будут стремительная цифровизация всей финансовой сферы, развитие технологи кредитования и появление новых кредитуемых сегментов.

https://ria.ru/20221130/bank-1835399389.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

почта банк, россия