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На Ставрополье 55 человек судят по обвинению в краже удобрений и пшеницы
На Ставрополье 55 человек судят по обвинению в краже удобрений и пшеницы - РИА Новости, 24.03.2023
На Ставрополье 55 человек судят по обвинению в краже удобрений и пшеницы
Ипатовский районный суд в Ставропольском крае начал рассмотрение уголовного дела в отношении 55 человек, которых обвиняют в краже минеральных удобрений и... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:00
2023-03-24T14:00
2023-03-24T14:00
происшествия
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НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Ипатовский районный суд в Ставропольском крае начал рассмотрение уголовного дела в отношении 55 человек, которых обвиняют в краже минеральных удобрений и пшеницы на сумму свыше 35 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. "В Ипатовском районном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, состоящей из 55 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных статьей "Кража, совершенная организованной группой лиц, с причинением ущерба в особо крупном размере" УК РФ", - говорится в сообщении. Согласно материалам дела, с 2017 года по 2019 год два бывших сотрудника правоохранительных органов создали организованную преступную группу, в которую были вовлечены агрономы и комбайнеры ООО "Ставропольское Руно". Обвиняемые, как считают следователи, похитили более 1 тысячи тонн удобрений со складских помещений ООО, в частности, "путем занижения нормы их внесения в почву при обработке полей во время проведения сельскохозяйственных работ". "Кроме того, участники преступной группы в ходе проведения уборочных работ совершили хищение более 2 тысяч тонн пшеницы, используя принадлежащие им грузовые автомобили, на которых вывезли сельскохозяйственную продукцию с полей предприятия", - отмечает прокуратура. Уточняется, что общая сумма ущерба, нанесенного ООО "Ставропольское Руно", превысила 35 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230310/zerno-1856902355.html
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
На Ставрополье 55 человек судят по обвинению в краже удобрений и пшеницы
На Ставрополье организованную группу из 55 человек обвинили в краже удобрений и пшеницы
НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости.
Ипатовский районный суд в Ставропольском крае начал рассмотрение уголовного дела в отношении 55 человек, которых обвиняют в краже минеральных удобрений и пшеницы на сумму свыше 35 миллионов рублей, сообщает
прокуратура региона.
"В Ипатовском районном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, состоящей из 55 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных статьей "Кража, совершенная организованной группой лиц, с причинением ущерба в особо крупном размере" УК РФ", - говорится в сообщении.
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Согласно материалам дела, с 2017 года по 2019 год два бывших сотрудника правоохранительных органов создали организованную преступную группу, в которую были вовлечены агрономы и комбайнеры ООО "Ставропольское Руно". Обвиняемые, как считают следователи, похитили более 1 тысячи тонн удобрений со складских помещений ООО, в частности, "путем занижения нормы их внесения в почву при обработке полей во время проведения сельскохозяйственных работ".
"Кроме того, участники преступной группы в ходе проведения уборочных работ совершили хищение более 2 тысяч тонн пшеницы, используя принадлежащие им грузовые автомобили, на которых вывезли сельскохозяйственную продукцию с полей предприятия", - отмечает прокуратура.
Уточняется, что общая сумма ущерба, нанесенного ООО "Ставропольское Руно", превысила 35 миллионов рублей.
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