https://ria.ru/20230324/krazha-1860379666.html

На Ставрополье 55 человек судят по обвинению в краже удобрений и пшеницы

На Ставрополье 55 человек судят по обвинению в краже удобрений и пшеницы - РИА Новости, 24.03.2023

На Ставрополье 55 человек судят по обвинению в краже удобрений и пшеницы

Ипатовский районный суд в Ставропольском крае начал рассмотрение уголовного дела в отношении 55 человек, которых обвиняют в краже минеральных удобрений и... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:00

2023-03-24T14:00

2023-03-24T14:00

происшествия

ставропольский край

россия

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НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Ипатовский районный суд в Ставропольском крае начал рассмотрение уголовного дела в отношении 55 человек, которых обвиняют в краже минеральных удобрений и пшеницы на сумму свыше 35 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. "В Ипатовском районном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, состоящей из 55 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных статьей "Кража, совершенная организованной группой лиц, с причинением ущерба в особо крупном размере" УК РФ", - говорится в сообщении. Согласно материалам дела, с 2017 года по 2019 год два бывших сотрудника правоохранительных органов создали организованную преступную группу, в которую были вовлечены агрономы и комбайнеры ООО "Ставропольское Руно". Обвиняемые, как считают следователи, похитили более 1 тысячи тонн удобрений со складских помещений ООО, в частности, "путем занижения нормы их внесения в почву при обработке полей во время проведения сельскохозяйственных работ". "Кроме того, участники преступной группы в ходе проведения уборочных работ совершили хищение более 2 тысяч тонн пшеницы, используя принадлежащие им грузовые автомобили, на которых вывезли сельскохозяйственную продукцию с полей предприятия", - отмечает прокуратура. Уточняется, что общая сумма ущерба, нанесенного ООО "Ставропольское Руно", превысила 35 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230310/zerno-1856902355.html

https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860301883.html

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происшествия, ставропольский край, россия