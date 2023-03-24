https://ria.ru/20230324/kot-1860308982.html
В Москве из автомобиля спасли кота-"механика"
В Москве из автомобиля спасли кота-"механика" - РИА Новости, 24.03.2023
В Москве из автомобиля спасли кота-"механика"
Московские спасатели вызволили кота, застрявшего в автомобиле, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:07
2023-03-24T11:07
2023-03-24T21:33
хорошие новости
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860306838_0:372:960:912_1920x0_80_0_0_22655256ffd3e6ce86c09a0b4637ba22.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Московские спасатели вызволили кота, застрявшего в автомобиле, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. На место направили расчет пожарно-спасательного отряда № 215 столичного Пожарно-спасательного центра.Спасатели приподняли машину, сняли защиту и достали кота, которого передали хозяину.
https://ria.ru/20230320/sov-1859295389.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860306838_0:362:960:1082_1920x0_80_0_0_f3f97644b5a691a274f6082ab1dfd41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия
Хорошие новости, Москва, Россия
В Москве из автомобиля спасли кота-"механика"
В Москве в Бирюлево Восточном спасатели вызволили застрявшего в автомобиле кота