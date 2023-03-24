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В Москве из автомобиля спасли кота-"механика" - РИА Новости, 24.03.2023
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11:07 24.03.2023 (обновлено: 21:33 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/kot-1860308982.html
В Москве из автомобиля спасли кота-"механика"
В Москве из автомобиля спасли кота-"механика" - РИА Новости, 24.03.2023
В Москве из автомобиля спасли кота-"механика"
Московские спасатели вызволили кота, застрявшего в автомобиле, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:07
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Московские спасатели вызволили кота, застрявшего в автомобиле, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. На место направили расчет пожарно-спасательного отряда № 215 столичного Пожарно-спасательного центра.Спасатели приподняли машину, сняли защиту и достали кота, которого передали хозяину.
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Хорошие новости, Москва, Россия
В Москве из автомобиля спасли кота-"механика"

В Москве в Бирюлево Восточном спасатели вызволили застрявшего в автомобиле кота

© Городское хозяйство Москвы / TelegramСпасатели с котом, который застрял а автомобиле в Бирюлево Восточном
Спасатели с котом, который застрял а автомобиле в Бирюлево Восточном
© Городское хозяйство Москвы / Telegram
Спасатели с котом, который застрял а автомобиле в Бирюлево Восточном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Московские спасатели вызволили кота, застрявшего в автомобиле, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
«

"Кота-"механика" спасли накануне вечером в Бирюлево Восточном Южного административного округа. В Службу 112 Москвы сообщили о котенке, застрявшем в автомобиле около дома 17, корпус 1, на улице Липецкой. Выбраться самостоятельно он не мог", — говорится в публикации.

На место направили расчет пожарно-спасательного отряда № 215 столичного Пожарно-спасательного центра.
Спасатели приподняли машину, сняли защиту и достали кота, которого передали хозяину.
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