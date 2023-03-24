В Москве из автомобиля спасли кота-"механика"

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"Кота-"механика" спасли накануне вечером в Бирюлево Восточном Южного административного округа. В Службу 112 Москвы сообщили о котенке, застрявшем в автомобиле около дома 17, корпус 1, на улице Липецкой. Выбраться самостоятельно он не мог", — говорится в публикации.