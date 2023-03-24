https://ria.ru/20230324/kosmos-1860290435.html
Космонавт рассказал, как потерял плоскогубцы в открытом космосе
Космонавт рассказал, как потерял плоскогубцы в открытом космосе - РИА Новости, 24.03.2023
Космонавт рассказал, как потерял плоскогубцы в открытом космосе
Советский космонавт Александр Александров рассказал в интервью РИА Новости, как во время своего первого выхода в открытый космос из-за перепада давления потерял РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:20
2023-03-24T10:20
2023-03-24T10:20
космос - риа наука
александр александров
ссср
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Советский космонавт Александр Александров рассказал в интервью РИА Новости, как во время своего первого выхода в открытый космос из-за перепада давления потерял плоскогубцы. "Моя позиция была у выходного люка, командир работал на пульте. Я должен был повернуть штурвал и открыть люк, он открывался внутрь. Я помню, как открыл люк, давление у нас было 2-3 миллиметра. Немного, но всё равно, и пыль, и даже инструмент какой-то – плоскогубцы, взяли и вылетели. Открыл люк, передо мной черное небо, вообще бездна - это, конечно, ощущение", - сказал Александров. Он напомнил, что во время работы в открытом космосе в 1983 году вместе со своим напарником Владимиром Ляховым установил дополнительные солнечные батареи на станцию "Салют-7", так как имевшиеся батареи перестали давать необходимую энергетику. "Этим мы и занимались. Сделали всё быстро, не думали там сидеть долго просто так. Но когда тень была, отдохнули – "лежали", рассуждали, как на пляже, романтика", - описал космонавт свою работу. Выход длился около трёх часов, что Александров назвал "чепухой" по сравнению с тем, сколько работают сейчас космонавты за бортом станции. Изначально не планировалось, что Александров с Ляховым вообще будут проводить какие-либо выходы в открытый космос. Работу по установке дополнительных батарей должен был провести следующий экипаж, однако их ракета загорелась на старте, а система аварийного спасения отнесла корабль на полтора километра от старта. Экспедицию Ляхова и Александрова после этого продлили.
https://ria.ru/20230323/kikina-1860100819.html
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, александр александров, ссср
Космос - РИА Наука, Александр Александров, СССР
Космонавт рассказал, как потерял плоскогубцы в открытом космосе
Космонавт Александров рассказал, как при выходе в открытый космос потерял плоскогубцы
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Советский космонавт Александр Александров рассказал в интервью РИА Новости, как во время своего первого выхода в открытый космос из-за перепада давления потерял плоскогубцы.
"Моя позиция была у выходного люка, командир работал на пульте. Я должен был повернуть штурвал и открыть люк, он открывался внутрь. Я помню, как открыл люк, давление у нас было 2-3 миллиметра. Немного, но всё равно, и пыль, и даже инструмент какой-то – плоскогубцы, взяли и вылетели. Открыл люк, передо мной черное небо, вообще бездна - это, конечно, ощущение", - сказал Александров.
Он напомнил, что во время работы в открытом космосе в 1983 году вместе со своим напарником Владимиром Ляховым установил дополнительные солнечные батареи на станцию "Салют-7", так как имевшиеся батареи перестали давать необходимую энергетику. "Этим мы и занимались. Сделали всё быстро, не думали там сидеть долго просто так. Но когда тень была, отдохнули – "лежали", рассуждали, как на пляже, романтика", - описал космонавт свою работу. Выход длился около трёх часов, что Александров назвал "чепухой" по сравнению с тем, сколько работают сейчас космонавты за бортом станции.
Изначально не планировалось, что Александров с Ляховым вообще будут проводить какие-либо выходы в открытый космос. Работу по установке дополнительных батарей должен был провести следующий экипаж, однако их ракета загорелась на старте, а система аварийного спасения отнесла корабль на полтора километра от старта. Экспедицию Ляхова и Александрова после этого продлили.
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