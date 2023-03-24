https://ria.ru/20230324/kosmos-1860290435.html

Космонавт рассказал, как потерял плоскогубцы в открытом космосе

Космонавт рассказал, как потерял плоскогубцы в открытом космосе - РИА Новости, 24.03.2023

Космонавт рассказал, как потерял плоскогубцы в открытом космосе

Советский космонавт Александр Александров рассказал в интервью РИА Новости, как во время своего первого выхода в открытый космос из-за перепада давления потерял РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:20

2023-03-24T10:20

2023-03-24T10:20

космос - риа наука

александр александров

ссср

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Советский космонавт Александр Александров рассказал в интервью РИА Новости, как во время своего первого выхода в открытый космос из-за перепада давления потерял плоскогубцы. "Моя позиция была у выходного люка, командир работал на пульте. Я должен был повернуть штурвал и открыть люк, он открывался внутрь. Я помню, как открыл люк, давление у нас было 2-3 миллиметра. Немного, но всё равно, и пыль, и даже инструмент какой-то – плоскогубцы, взяли и вылетели. Открыл люк, передо мной черное небо, вообще бездна - это, конечно, ощущение", - сказал Александров. Он напомнил, что во время работы в открытом космосе в 1983 году вместе со своим напарником Владимиром Ляховым установил дополнительные солнечные батареи на станцию "Салют-7", так как имевшиеся батареи перестали давать необходимую энергетику. "Этим мы и занимались. Сделали всё быстро, не думали там сидеть долго просто так. Но когда тень была, отдохнули – "лежали", рассуждали, как на пляже, романтика", - описал космонавт свою работу. Выход длился около трёх часов, что Александров назвал "чепухой" по сравнению с тем, сколько работают сейчас космонавты за бортом станции. Изначально не планировалось, что Александров с Ляховым вообще будут проводить какие-либо выходы в открытый космос. Работу по установке дополнительных батарей должен был провести следующий экипаж, однако их ракета загорелась на старте, а система аварийного спасения отнесла корабль на полтора километра от старта. Экспедицию Ляхова и Александрова после этого продлили.

https://ria.ru/20230323/kikina-1860100819.html

ссср

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, александр александров, ссср