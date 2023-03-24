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Корабль "Союз МС-24" отправится к МКС 15 сентября - РИА Новости, 24.03.2023
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19:40 24.03.2023 (обновлено: 19:42 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/korabl-1860503709.html
Корабль "Союз МС-24" отправится к МКС 15 сентября
Корабль "Союз МС-24" отправится к МКС 15 сентября - РИА Новости, 24.03.2023
Корабль "Союз МС-24" отправится к МКС 15 сентября
Следующий российский пилотируемый корабль "Союз МС-24" отправится с экипажем к Международной космической станции 15 сентября, сообщили журналистам в пятницу в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:40
2023-03-24T19:42
космос - риа наука
роскосмос
наса
олег кононенко
николай чуб
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следующий российский пилотируемый корабль "Союз МС-24" отправится с экипажем к Международной космической станции 15 сентября, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса". "Пилотируемый корабль "Союз МС-24" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорал О'Хара должен полететь к станции 15 сентября. Приземление корабля "Союз МС-23" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио планируется 27 сентября", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение было принято на заседании госкомиссии в пятницу. Рассматривался вопрос об уточненной программе полета российского сегмента МКС в 2023 году. Кроме того, 24 мая и 23 августа ожидаются запуски грузовых кораблей "Прогресс МС-23" и "Прогресс МС-24". Космонавт Сергей Прокопьев 6 апреля в ручном режиме перестыкует пилотируемый корабль "Союз МС-23" с малого исследовательского модуля "Поиск" на узловой модуль "Причал". Вместе с Прокопьевым в корабле во время перемещения будут находиться члены его экипажа - космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио. Перестыковка "Союза МС-23", как пояснили в "Роскосмосе", нужна для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск". Изначально полет экипажа Кононенко, Чуба и О'Хары планировался на 16 марта 2023 года на корабле "Союз МС-23". Однако их корабль пришлось отправить раньше в беспилотном режиме, чтобы на МКС он заменил "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения предыдущего экипажа. Сейчас кресла из "Союза МС-22" перенесены и установлены в "Союзе МС-23". Сообщалось, что возвращение "Союза МС-23" состоится 27 сентября, а полет "Союза МС-24" также перенесен на сентябрь. Ранее газета "Известия" со ссылкой на три источника в отрасли сообщила, что космический корабль "Союз МС-24" может отправиться к МКС на три месяца раньше запланированного срока - 7 июня вместо 15 сентября, чтобы побыстрее вернуть на Землю экипаж "Союза МС-23". Позднее "Роскосмос" сообщил, что запуск "Союза МС-24" к МКС запланирован на вторую половину 2023 года.
https://ria.ru/20230314/kikina-1857765879.html
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космос - риа наука, роскосмос, наса, олег кононенко, николай чуб, в мире
Космос - РИА Наука, Роскосмос, НАСА, Олег Кононенко, Николай Чуб, В мире
Корабль "Союз МС-24" отправится к МКС 15 сентября

"Роскосмос": корабль "Союз МС-24" с экипажем на борту отправится к МКС 15 сентября

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следующий российский пилотируемый корабль "Союз МС-24" отправится с экипажем к Международной космической станции 15 сентября, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса".
"Пилотируемый корабль "Союз МС-24" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорал О'Хара должен полететь к станции 15 сентября. Приземление корабля "Союз МС-23" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио планируется 27 сентября", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что такое решение было принято на заседании госкомиссии в пятницу. Рассматривался вопрос об уточненной программе полета российского сегмента МКС в 2023 году.
Кроме того, 24 мая и 23 августа ожидаются запуски грузовых кораблей "Прогресс МС-23" и "Прогресс МС-24".
Космонавт Сергей Прокопьев 6 апреля в ручном режиме перестыкует пилотируемый корабль "Союз МС-23" с малого исследовательского модуля "Поиск" на узловой модуль "Причал". Вместе с Прокопьевым в корабле во время перемещения будут находиться члены его экипажа - космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио.
Перестыковка "Союза МС-23", как пояснили в "Роскосмосе", нужна для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск".
Изначально полет экипажа Кононенко, Чуба и О'Хары планировался на 16 марта 2023 года на корабле "Союз МС-23". Однако их корабль пришлось отправить раньше в беспилотном режиме, чтобы на МКС он заменил "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения предыдущего экипажа. Сейчас кресла из "Союза МС-22" перенесены и установлены в "Союзе МС-23". Сообщалось, что возвращение "Союза МС-23" состоится 27 сентября, а полет "Союза МС-24" также перенесен на сентябрь.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на три источника в отрасли сообщила, что космический корабль "Союз МС-24" может отправиться к МКС на три месяца раньше запланированного срока - 7 июня вместо 15 сентября, чтобы побыстрее вернуть на Землю экипаж "Союза МС-23". Позднее "Роскосмос" сообщил, что запуск "Союза МС-24" к МКС запланирован на вторую половину 2023 года.
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