https://ria.ru/20230324/konyukhov-1860331083.html

Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре ставить мировой рекорд

Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре ставить мировой рекорд - РИА Новости, 24.03.2023

Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре ставить мировой рекорд

Известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло начали трансконтинентальный перелёт на тепловом... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:21

2023-03-24T12:21

2023-03-24T12:22

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федор конюхов

мурманская область

кировск

фосагро

рекорды

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КИРОВСК (Мурманская область), 24 мар – РИА Новости. Известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло начали трансконтинентальный перелёт на тепловом воздушном шаре с целью побить мировой рекорд по дальности и продолжительности полета, сообщила пресс-служба компании "Фосагро" – генерального партнера перелета. Старт исторической экспедиции состоялся в пятницу рано утром с площадки неподалеку от Кировска Мурманской области. "Чтобы установить сразу два мировых рекорда – на дальность и длительность полёта – пилоты пролетят около 60 часов и преодолеют расстояние 2,5 тысячи километров (действующий рекорд – 2 360 километров)", - говорится в сообщении. Специально для этой экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объёмом оболочки 12 тысяч кубометров – самый большой за историю отечественного воздухоплавания. В ходе всего полёта фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Конюхов и Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763055023.html

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Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

федор конюхов, мурманская область, кировск, фосагро, рекорды