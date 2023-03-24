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Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре ставить мировой рекорд - РИА Новости, 24.03.2023
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Туризм
 
12:21 24.03.2023 (обновлено: 12:22 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/konyukhov-1860331083.html
Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре ставить мировой рекорд
Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре ставить мировой рекорд - РИА Новости, 24.03.2023
Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре ставить мировой рекорд
Известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло начали трансконтинентальный перелёт на тепловом... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:21
2023-03-24T12:22
туризм
федор конюхов
мурманская область
кировск
фосагро
рекорды
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КИРОВСК (Мурманская область), 24 мар – РИА Новости. Известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло начали трансконтинентальный перелёт на тепловом воздушном шаре с целью побить мировой рекорд по дальности и продолжительности полета, сообщила пресс-служба компании "Фосагро" – генерального партнера перелета. Старт исторической экспедиции состоялся в пятницу рано утром с площадки неподалеку от Кировска Мурманской области. "Чтобы установить сразу два мировых рекорда – на дальность и длительность полёта – пилоты пролетят около 60 часов и преодолеют расстояние 2,5 тысячи километров (действующий рекорд – 2 360 километров)", - говорится в сообщении. Специально для этой экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объёмом оболочки 12 тысяч кубометров – самый большой за историю отечественного воздухоплавания. В ходе всего полёта фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Конюхов и Меняйло назвали бассейн реки Енисей.
https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763055023.html
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федор конюхов, мурманская область, кировск, фосагро, рекорды
Туризм, Федор Конюхов, Мурманская область, Кировск, ФосАгро, Рекорды
Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре ставить мировой рекорд

Федор Конюхов и Иван Меняйло вылетели на тепловом воздушном шаре ставить мировой рекорд

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНачало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области
Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Читать ria.ru в
КИРОВСК (Мурманская область), 24 мар – РИА Новости. Известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло начали трансконтинентальный перелёт на тепловом воздушном шаре с целью побить мировой рекорд по дальности и продолжительности полета, сообщила пресс-служба компании "Фосагро" – генерального партнера перелета.
Старт исторической экспедиции состоялся в пятницу рано утром с площадки неподалеку от Кировска Мурманской области. "Чтобы установить сразу два мировых рекорда – на дальность и длительность полёта – пилоты пролетят около 60 часов и преодолеют расстояние 2,5 тысячи километров (действующий рекорд – 2 360 километров)", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПроверка оборудования перед началом экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области
Проверка оборудования перед началом экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Проверка оборудования перед началом экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области
Специально для этой экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объёмом оболочки 12 тысяч кубометров – самый большой за историю отечественного воздухоплавания.
«
"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД – Детям России образование, здоровье и духовность", которое в этом году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, даёт им дорогу в жизнь", - сказал Конюхов перед стартом, его слова приводит пресс-служба компании.
В ходе всего полёта фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Конюхов и Меняйло назвали бассейн реки Енисей.
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ТуризмФедор КонюховМурманская областьКировскФосАгроРекорды
 
 
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