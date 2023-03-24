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Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 24.03.2023 (обновлено: 20:45 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/kontrnastuplenie-1860513326.html
Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, заявил Пушилин
Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.03.2023
Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, заявил Пушилин
Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:26
2023-03-24T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
америка
денис пушилин
россия
киев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, власти республики уже видят подготовку к такому контрнаступлению, Киев перебрасывает на линию боевого соприкосновения дополнительные резервы и технику."Безусловно, они готовятся. Безусловно, мы видим скопление, переброску определенного рода резервов, в том числе и того резерва, который обучался в европейских странах. Мы видим и переброску техники. Но, будет ли это такое грандиозное контрнаступление, или же это только пропаганда… Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева", - подчеркнул врио главы республики.Ранее в пятницу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости заявил, что Киев готовится к наступательным операциям, России это известно и Генштаб РФ в ответ готовит свои решения.
https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, америка, денис пушилин, россия, киев, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Америка, Денис Пушилин, Россия, Киев, Дмитрий Медведев
Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Запад подталкивает Украину к началу контрнаступления

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"Мы видим, что Запад, в частности, Америка, подталкивает сейчас киевский режим на то, чтобы они шли в контрнаступление. Нужны победы, нужно какое-то оправдание, почему туда вливается огромное количество средств, как финансовых, так и материально-технических в плане военного обеспечения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, власти республики уже видят подготовку к такому контрнаступлению, Киев перебрасывает на линию боевого соприкосновения дополнительные резервы и технику.
"Безусловно, они готовятся. Безусловно, мы видим скопление, переброску определенного рода резервов, в том числе и того резерва, который обучался в европейских странах. Мы видим и переброску техники. Но, будет ли это такое грандиозное контрнаступление, или же это только пропаганда… Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева", - подчеркнул врио главы республики.
Ранее в пятницу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости заявил, что Киев готовится к наступательным операциям, России это известно и Генштаб РФ в ответ готовит свои решения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАмерикаДенис ПушилинРоссияКиевДмитрий Медведев
 
 
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