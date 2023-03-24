https://ria.ru/20230324/kontrnastuplenie-1860513326.html

Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, заявил Пушилин

Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.03.2023

Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, заявил Пушилин

Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:26

2023-03-24T20:26

2023-03-24T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

америка

денис пушилин

россия

киев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, власти республики уже видят подготовку к такому контрнаступлению, Киев перебрасывает на линию боевого соприкосновения дополнительные резервы и технику."Безусловно, они готовятся. Безусловно, мы видим скопление, переброску определенного рода резервов, в том числе и того резерва, который обучался в европейских странах. Мы видим и переброску техники. Но, будет ли это такое грандиозное контрнаступление, или же это только пропаганда… Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева", - подчеркнул врио главы республики.Ранее в пятницу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости заявил, что Киев готовится к наступательным операциям, России это известно и Генштаб РФ в ответ готовит свои решения.

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

украина

донецкая народная республика

америка

россия

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