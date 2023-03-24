https://ria.ru/20230324/kompensatsiya-1860519098.html
РЭЦ начнет прием заявок экспортеров на компенсацию доставки промпродукции
РЭЦ начнет прием заявок экспортеров на компенсацию доставки промпродукции - РИА Новости, 24.03.2023
РЭЦ начнет прием заявок экспортеров на компенсацию доставки промпродукции
Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции начнется с 29 марта, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T21:20
2023-03-24T21:20
2023-03-24T21:20
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции начнется с 29 марта, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."29 марта 2023 года в 09.00 мск начнется прием заявок на получение государственной поддержки российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции", - говорится в сообщении.Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Российского экспортного центра.Подать заявку можно на цифровой платформе "Мой экспорт". Прием заявок продлится до 18.00 мск 20 августа 2023 года.Компенсировать можно до 80% фактических понесенных затрат организаций, при транспортировке своей продукции до конечного покупателя. Объем поставок должен не менее чем в четыре раза превышать объем предоставляемой господдержки. Максимальный размер компенсации на одну компанию в течение года - 500 миллионов рублей.Как объясняют в РЭЦ, претендовать на данную поддержку могут организации, номенклатура продукции которых включена в перечень, утвержденный Приказом Минпромторга России от 15 декабря 2022 г. № 5253 "Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности", а также сборочные комплекты продукции, за исключением продукции, относящейся к сфере деятельности Министерства энергетики Российской Федерации, и продукции, для целей поддержки производства и реализации которой допускается предоставление исключительно инвестиционного финансирования.Подробное описание программы поддержки, инструкции и шаблоны документов можно найти на сайте РЭЦ."В этом году на реализацию программы компенсации логистических затрат предусмотрены средства в размере почти 25,5 миллиарда рублей – это максимальный объем поддержки за все время реализации программы с 2017 года. Программа является одной из наиболее востребованных мер поддержки промышленных предприятий в пакете Российского экспортного центра. Задача Российского экспортного центра и Минпромторга России, предоставляющих данную меру государственной поддержки – повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала промышленной продукции на перспективных, в том числе новых рынках сбыта", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
https://ria.ru/20230324/servis-1860354109.html
https://ria.ru/20230315/vebinary-1858030248.html
https://ria.ru/20230313/rets-1857472974.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции начнется с 29 марта, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).
"29 марта 2023 года в 09.00 мск начнется прием заявок на получение государственной поддержки российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции", - говорится в сообщении.
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Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Российского экспортного центра.
Подать заявку можно на цифровой платформе "Мой экспорт". Прием заявок продлится до 18.00 мск 20 августа 2023 года.
Компенсировать можно до 80% фактических понесенных затрат организаций, при транспортировке своей продукции до конечного покупателя. Объем поставок должен не менее чем в четыре раза превышать объем предоставляемой господдержки. Максимальный размер компенсации на одну компанию в течение года - 500 миллионов рублей.
Как объясняют в РЭЦ, претендовать на данную поддержку могут организации, номенклатура продукции которых включена в перечень, утвержденный Приказом Минпромторга
России от 15 декабря 2022 г. № 5253 "Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности", а также сборочные комплекты продукции, за исключением продукции, относящейся к сфере деятельности Министерства энергетики Российской Федерации, и продукции, для целей поддержки производства и реализации которой допускается предоставление исключительно инвестиционного финансирования.
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Подробное описание программы поддержки, инструкции и шаблоны документов можно найти на сайте РЭЦ.
"В этом году на реализацию программы компенсации логистических затрат предусмотрены средства в размере почти 25,5 миллиарда рублей – это максимальный объем поддержки за все время реализации программы с 2017 года. Программа является одной из наиболее востребованных мер поддержки промышленных предприятий в пакете Российского экспортного центра. Задача Российского экспортного центра и Минпромторга России, предоставляющих данную меру государственной поддержки – повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала промышленной продукции на перспективных, в том числе новых рынках сбыта", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
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