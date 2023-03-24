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Кишинев сделал выбор в пользу антироссийской истерии, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2023
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10:44 24.03.2023 (обновлено: 12:02 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/kishinev-1860300376.html
Кишинев сделал выбор в пользу антироссийской истерии, заявили в МИД
Кишинев сделал выбор в пользу антироссийской истерии, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2023
Кишинев сделал выбор в пользу антироссийской истерии, заявили в МИД
Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии, не демонстрируя встречную готовность к диалогу с Москвой, заявила РИА... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:44
2023-03-24T12:02
россия
кишинев
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии, не демонстрируя встречную готовность к диалогу с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что все эти заявления Санду не соответствуют действительности.Захарова указала, что ответственность за военные преступления лежит на властях Украины, а доказательства этому "все видят каждый день"."Убийцы (напоминаем специально для людей, принимающих решения в Молдавии) — это те, кто ходят в форме ВСУ, кичатся срисованной у германских нацистов символикой криминальных бандеровских нацбатов, суетливо бегают в майках цвета хаки по Банковой, отдают — с 2014 года — преступные приказы о разрушении гражданских объектов и уничтожении мирных граждан на Донбассе, а сегодня — в Запорожье и на Херсонщине, и эти приказы выполняют", — объяснила официальный представитель МИД.Захарова отметила, что улучшение отношений между Россией и Молдавией полностью зависит от Кишинева.По ее словам, именно такие действия отвечали бы интересам граждан Молдавии.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что Москва планирует государственный переворот в Кишиневе, власти республики хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, вызвавший возмущение у граждан страны. На Смоленской площади призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860297588.html
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россия, кишинев, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Кишинев, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Кишинев сделал выбор в пользу антироссийской истерии, заявили в МИД

МИД: Кишинев сделал выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста и сотрудники полиции в центре Кишинева
Участники акции протеста и сотрудники полиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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Участники акции протеста и сотрудники полиции в центре Кишинева. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии, не демонстрируя встречную готовность к диалогу с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Не далее как 17 марта этого года президент Майя Санду, обращаясь к парламенту, позволила себе беспочвенные измышления об "агентах Кремля" и стремлении России "принести войну в Молдову". В этот же день, выступая на телевидении, она со ссылкой на разрекламированное Западом юридически ничтожное решение Международного уголовного суда дошла до прямой клеветы, утверждая, будто российское руководство "лично виновно в военных преступлениях, совершенных на Украине", — напомнила дипломат.

Она подчеркнула, что все эти заявления Санду не соответствуют действительности.
Захарова указала, что ответственность за военные преступления лежит на властях Украины, а доказательства этому "все видят каждый день".
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"Убийцы (напоминаем специально для людей, принимающих решения в Молдавии) — это те, кто ходят в форме ВСУ, кичатся срисованной у германских нацистов символикой криминальных бандеровских нацбатов, суетливо бегают в майках цвета хаки по Банковой, отдают — с 2014 года — преступные приказы о разрушении гражданских объектов и уничтожении мирных граждан на Донбассе, а сегодня — в Запорожье и на Херсонщине, и эти приказы выполняют", — объяснила официальный представитель МИД.
Захарова отметила, что улучшение отношений между Россией и Молдавией полностью зависит от Кишинева.
«

"Ожидаем, что там найдут в себе силы трезво взглянуть на ситуацию и пойти по пути нормализации связей с нашей страной", — заключила она.

По ее словам, именно такие действия отвечали бы интересам граждан Молдавии.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что Москва планирует государственный переворот в Кишиневе, власти республики хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, вызвавший возмущение у граждан страны. На Смоленской площади призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
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