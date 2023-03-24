Кишинев сделал выбор в пользу антироссийской истерии, заявили в МИД
МИД: Кишинев сделал выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста и сотрудники полиции в центре Кишинева
© Sputnik / Родион Прока
Участники акции протеста и сотрудники полиции в центре Кишинева. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии, не демонстрируя встречную готовность к диалогу с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Не далее как 17 марта этого года президент Майя Санду, обращаясь к парламенту, позволила себе беспочвенные измышления об "агентах Кремля" и стремлении России "принести войну в Молдову". В этот же день, выступая на телевидении, она со ссылкой на разрекламированное Западом юридически ничтожное решение Международного уголовного суда дошла до прямой клеветы, утверждая, будто российское руководство "лично виновно в военных преступлениях, совершенных на Украине", — напомнила дипломат.
Она подчеркнула, что все эти заявления Санду не соответствуют действительности.
Захарова указала, что ответственность за военные преступления лежит на властях Украины, а доказательства этому "все видят каждый день".
"Убийцы (напоминаем специально для людей, принимающих решения в Молдавии) — это те, кто ходят в форме ВСУ, кичатся срисованной у германских нацистов символикой криминальных бандеровских нацбатов, суетливо бегают в майках цвета хаки по Банковой, отдают — с 2014 года — преступные приказы о разрушении гражданских объектов и уничтожении мирных граждан на Донбассе, а сегодня — в Запорожье и на Херсонщине, и эти приказы выполняют", — объяснила официальный представитель МИД.
Захарова отметила, что улучшение отношений между Россией и Молдавией полностью зависит от Кишинева.
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"Ожидаем, что там найдут в себе силы трезво взглянуть на ситуацию и пойти по пути нормализации связей с нашей страной", — заключила она.
По ее словам, именно такие действия отвечали бы интересам граждан Молдавии.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что Москва планирует государственный переворот в Кишиневе, власти республики хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, вызвавший возмущение у граждан страны. На Смоленской площади призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.