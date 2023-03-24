https://ria.ru/20230324/kishinev-1860300376.html

Кишинев сделал выбор в пользу антироссийской истерии, заявили в МИД

Кишинев сделал выбор в пользу антироссийской истерии, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2023

Кишинев сделал выбор в пользу антироссийской истерии, заявили в МИД

Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии, не демонстрируя встречную готовность к диалогу с Москвой, заявила РИА... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:44

2023-03-24T10:44

2023-03-24T12:02

россия

кишинев

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии, не демонстрируя встречную готовность к диалогу с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что все эти заявления Санду не соответствуют действительности.Захарова указала, что ответственность за военные преступления лежит на властях Украины, а доказательства этому "все видят каждый день"."Убийцы (напоминаем специально для людей, принимающих решения в Молдавии) — это те, кто ходят в форме ВСУ, кичатся срисованной у германских нацистов символикой криминальных бандеровских нацбатов, суетливо бегают в майках цвета хаки по Банковой, отдают — с 2014 года — преступные приказы о разрушении гражданских объектов и уничтожении мирных граждан на Донбассе, а сегодня — в Запорожье и на Херсонщине, и эти приказы выполняют", — объяснила официальный представитель МИД.Захарова отметила, что улучшение отношений между Россией и Молдавией полностью зависит от Кишинева.По ее словам, именно такие действия отвечали бы интересам граждан Молдавии.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что Москва планирует государственный переворот в Кишиневе, власти республики хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, вызвавший возмущение у граждан страны. На Смоленской площади призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860297588.html

https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858807408.html

россия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, кишинев, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)