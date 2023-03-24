Рейтинг@Mail.ru
США провели "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/kiberbezopasnost-1860449650.html
США провели "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании
США провели "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании - РИА Новости, 24.03.2023
США провели "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании
Американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании после предполагаемых иранских... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:43
2023-03-24T16:43
в мире
технологии
албания
иран
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_79f4fd09b29859f49f0feb2967a80764.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании после предполагаемых иранских кибератак на правительственные системы, сообщает Киберкомандование США. Ранее Албания обвинила Иран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг и разорвала дипломатические отношения с исламской республикой, дав иранским дипломатам сутки на то, чтобы покинуть страну. Как указали в Албании, Иран пытался осуществить кибератаку в отношении государственных сервисов в июле 2022 года, в том числе якобы финансировал для этих целей разные группировки, целью кибератаки было намерение парализовать системы и украсть государственные данные. "После серьезной кибератаки на Албанию в 2022 году группа кибероператоров из сил Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) провела там свою первую "оборонительную" кибероперацию...В течение трех месяцев кибероператоры CNMF тесно сотрудничали с албанскими партнерами, отслеживая вредоносную киберактивность и выявляя уязвимости в сетях", - говорится в заявлении американского киберведомства. Киберкомандование США также отмечает, что миссия привлекалась к работе 44 раза в 22 странах и проводил поисковые операции почти в 70 сетях по всему миру. Помимо Албании, с 2018 года команды были развернуты в Украине, Эстонии, Литве, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и других странах. Ранее МИД Ирана назвал решение Албании недальновидным, а также заявил о необоснованности обвинений в кибератаках и заранее подготовленном плане Тираны и третьих стран против Тегерана. Иран также отверг использование киберпространства для атаки важных инфраструктур других государств и заявил, что сам является одной из целей кибератак. США, в свою очередь, ввели санкции в отношении министерства разведки и безопасности Ирана (MOIS) и его главы, обвинив их в проведении этих кибератак.
https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html
https://ria.ru/20221210/kiberataki-1837677933.html
албания
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_c1f40775506387b290d37faa58555114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, албания, иран, сша
В мире, Технологии, Албания, Иран, США
США провели "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании

США сообщили о проведении в Албании "оборонительной операции" в сфере кибербезопасности

© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании после предполагаемых иранских кибератак на правительственные системы, сообщает Киберкомандование США.
Ранее Албания обвинила Иран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг и разорвала дипломатические отношения с исламской республикой, дав иранским дипломатам сутки на то, чтобы покинуть страну. Как указали в Албании, Иран пытался осуществить кибератаку в отношении государственных сервисов в июле 2022 года, в том числе якобы финансировал для этих целей разные группировки, целью кибератаки было намерение парализовать системы и украсть государственные данные.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности
2 марта, 13:02
"После серьезной кибератаки на Албанию в 2022 году группа кибероператоров из сил Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) провела там свою первую "оборонительную" кибероперацию...В течение трех месяцев кибероператоры CNMF тесно сотрудничали с албанскими партнерами, отслеживая вредоносную киберактивность и выявляя уязвимости в сетях", - говорится в заявлении американского киберведомства.
Киберкомандование США также отмечает, что миссия привлекалась к работе 44 раза в 22 странах и проводил поисковые операции почти в 70 сетях по всему миру. Помимо Албании, с 2018 года команды были развернуты в Украине, Эстонии, Литве, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и других странах.
Ранее МИД Ирана назвал решение Албании недальновидным, а также заявил о необоснованности обвинений в кибератаках и заранее подготовленном плане Тираны и третьих стран против Тегерана. Иран также отверг использование киберпространства для атаки важных инфраструктур других государств и заявил, что сам является одной из целей кибератак. США, в свою очередь, ввели санкции в отношении министерства разведки и безопасности Ирана (MOIS) и его главы, обвинив их в проведении этих кибератак.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году
10 декабря 2022, 07:20
 
В миреТехнологииАлбанияИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала