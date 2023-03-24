США провели "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании
США сообщили о проведении в Албании "оборонительной операции" в сфере кибербезопасности
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании после предполагаемых иранских кибератак на правительственные системы, сообщает Киберкомандование США.
Ранее Албания обвинила Иран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг и разорвала дипломатические отношения с исламской республикой, дав иранским дипломатам сутки на то, чтобы покинуть страну. Как указали в Албании, Иран пытался осуществить кибератаку в отношении государственных сервисов в июле 2022 года, в том числе якобы финансировал для этих целей разные группировки, целью кибератаки было намерение парализовать системы и украсть государственные данные.
"После серьезной кибератаки на Албанию в 2022 году группа кибероператоров из сил Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) провела там свою первую "оборонительную" кибероперацию...В течение трех месяцев кибероператоры CNMF тесно сотрудничали с албанскими партнерами, отслеживая вредоносную киберактивность и выявляя уязвимости в сетях", - говорится в заявлении американского киберведомства.
Киберкомандование США также отмечает, что миссия привлекалась к работе 44 раза в 22 странах и проводил поисковые операции почти в 70 сетях по всему миру. Помимо Албании, с 2018 года команды были развернуты в Украине, Эстонии, Литве, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и других странах.
Ранее МИД Ирана назвал решение Албании недальновидным, а также заявил о необоснованности обвинений в кибератаках и заранее подготовленном плане Тираны и третьих стран против Тегерана. Иран также отверг использование киберпространства для атаки важных инфраструктур других государств и заявил, что сам является одной из целей кибератак. США, в свою очередь, ввели санкции в отношении министерства разведки и безопасности Ирана (MOIS) и его главы, обвинив их в проведении этих кибератак.