https://ria.ru/20230324/kiberbezopasnost-1860449650.html

США провели "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании

США провели "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании - РИА Новости, 24.03.2023

США провели "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании

Американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании после предполагаемых иранских... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:43

2023-03-24T16:43

2023-03-24T16:43

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американские специалисты по кибербезопасности провели первую "оборонительную операцию" в сфере кибербезопасности в Албании после предполагаемых иранских кибератак на правительственные системы, сообщает Киберкомандование США. Ранее Албания обвинила Иран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг и разорвала дипломатические отношения с исламской республикой, дав иранским дипломатам сутки на то, чтобы покинуть страну. Как указали в Албании, Иран пытался осуществить кибератаку в отношении государственных сервисов в июле 2022 года, в том числе якобы финансировал для этих целей разные группировки, целью кибератаки было намерение парализовать системы и украсть государственные данные. "После серьезной кибератаки на Албанию в 2022 году группа кибероператоров из сил Национальной миссии по кибербезопасности (CNMF) провела там свою первую "оборонительную" кибероперацию...В течение трех месяцев кибероператоры CNMF тесно сотрудничали с албанскими партнерами, отслеживая вредоносную киберактивность и выявляя уязвимости в сетях", - говорится в заявлении американского киберведомства. Киберкомандование США также отмечает, что миссия привлекалась к работе 44 раза в 22 странах и проводил поисковые операции почти в 70 сетях по всему миру. Помимо Албании, с 2018 года команды были развернуты в Украине, Эстонии, Литве, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и других странах. Ранее МИД Ирана назвал решение Албании недальновидным, а также заявил о необоснованности обвинений в кибератаках и заранее подготовленном плане Тираны и третьих стран против Тегерана. Иран также отверг использование киберпространства для атаки важных инфраструктур других государств и заявил, что сам является одной из целей кибератак. США, в свою очередь, ввели санкции в отношении министерства разведки и безопасности Ирана (MOIS) и его главы, обвинив их в проведении этих кибератак.

https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html

https://ria.ru/20221210/kiberataki-1837677933.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, албания, иран, сша