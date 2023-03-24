https://ria.ru/20230324/karl-1860444202.html

Макрон не исключил, что визит Карла III во Францию состоится в начале лета

Макрон не исключил, что визит Карла III во Францию состоится в начале лета - РИА Новости, 24.03.2023

Макрон не исключил, что визит Карла III во Францию состоится в начале лета

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что визит короля Великобритании Карла III во Францию может состояться в начале лета, "когда ситуация в стране будет... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:31

2023-03-24T16:31

2023-03-24T16:31

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что визит короля Великобритании Карла III во Францию может состояться в начале лета, "когда ситуация в стране будет поспокойнее". Елисейский дворец сообщил в пятницу о переносе визита короля Великобритании Карла III во Францию на фоне манифестаций против пенсионной реформы. "Я решил позвонить утром его величеству, чтобы объяснить нашу ситуацию. Здравый смысл и дружба указали на необходимость переноса визита... Этот визит нужно провести тогда, когда ситуация успокоится. Мы предложили провести новый государственный визит в начале лета", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в соцсетях Елисейского дворца. Французский лидер отметил, что приглашать короля Британии и его супругу во Францию "в разгар протестного движения" было бы несерьезно. В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Позднее СМИ сообщили, что программа визита короля во Францию может быть изменена, а его ужин с президентом Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Кроме того, французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля. Во Франции уже прошло девять общенациональных забастовок против повышения пенсионного возраста. На их фоне были организованы многочисленные акции протеста. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860298804.html

https://ria.ru/20230324/makron-1860311517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, великобритания, эммануэль макрон, карл iii