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Капитальный ремонт 14 мостовых сооружений запланирован в этом году в Москве
Капитальный ремонт 14 мостовых сооружений запланирован в этом году в Москве - РИА Новости, 24.03.2023
Капитальный ремонт 14 мостовых сооружений запланирован в этом году в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют 14 мостовых сооружений в столице, сообщили в пресс-службе комплекса со ссылкой на заммэра... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:57
2023-03-24T15:57
2023-03-24T16:13
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общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют 14 мостовых сооружений в столице, сообщили в пресс-службе комплекса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 14 мостовых сооружений", - рассказали в пресс-службе. Заммэра отметил, что содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. Заммэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. Специалисты отремонтируют основные элементы и несущие конструкции, заменят гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, приведут в порядок тротуары и лестничные сходы. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20230317/moskva-1858534881.html
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РИА Новости
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют 14 мостовых сооружений в столице, сообщили в пресс-службе комплекса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 14 мостовых сооружений", - рассказали в пресс-службе.
Заммэра отметил, что содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется.
«
"Отремонтируем такие знаковые объекты, как "Мост имени 1905 года", более известный как "Горбатый мост" и являющийся объектом культурного наследия федерального значения, 1-й Бауманский и Сколковский мосты, путепровод Воробьевский", - пояснил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. Специалисты отремонтируют основные элементы и несущие конструкции, заменят гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, приведут в порядок тротуары и лестничные сходы.
«
"На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет, для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства
напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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