https://ria.ru/20230324/kapremont-1860413907.html

Капитальный ремонт 14 мостовых сооружений запланирован в этом году в Москве

Капитальный ремонт 14 мостовых сооружений запланирован в этом году в Москве - РИА Новости, 24.03.2023

Капитальный ремонт 14 мостовых сооружений запланирован в этом году в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют 14 мостовых сооружений в столице, сообщили в пресс-службе комплекса со ссылкой на заммэра... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:57

2023-03-24T15:57

2023-03-24T16:13

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют 14 мостовых сооружений в столице, сообщили в пресс-службе комплекса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 14 мостовых сооружений", - рассказали в пресс-службе. Заммэра отметил, что содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. Заммэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. Специалисты отремонтируют основные элементы и несущие конструкции, заменят гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, приведут в порядок тротуары и лестничные сходы. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20230317/moskva-1858534881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков