https://ria.ru/20230324/istoriya-1860292288.html

Медведев назвал исторических персон, к которым стоит присмотреться

Медведев назвал исторических персон, к которым стоит присмотреться - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев назвал исторических персон, к которым стоит присмотреться

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал топ-3 исторических персон, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее, в список вошли князь... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:24

2023-03-24T10:24

2023-03-24T11:15

ссср

черное море

россия

дмитрий устинов

дмитрий медведев

николай i

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал топ-3 исторических персон, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее, в список вошли князь Григорий Потёмкин-Таврический, Николай I, нарком вооружения СССР Дмитрий Устинов. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. В ходе беседы политика попросили назвать свой назвал топ-3 исторических персон, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее. "Например, фигура светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического. В советские времена его представляли чуть ли не комедиантом, который был известен только тем, что состоял в особых отношениях с императрицей. Но это же не так. Личная жизнь – это личная жизнь, оставим её в стороне. Это был крупный государственный деятель, который очень многое сделал: создавал флот на Чёрном море, проводил реформу армии или вооружённых сил на современный манер, и сделал очень много полезного на самом деле", - сказал Медведев. Также Медведев рассказал, что ему вполне симпатична фигура Николая I, хотя это и не идеальный человек, который относительно случайным образом стал императором. В свой топ-3 Медведев также включил наркома вооружения СССР Дмитрия Устинова. Зампредседателя Совбеза РФ рассказал, что был уже взрослым юношей, когда Устинов еще был министром обороны СССР. "Можно по-разному оценивать результаты его деятельности, но наркомом вооружений он, по всей вероятности, был превосходным, потому что он поднял всю систему обеспечения фронта будучи 33-летним человеком. 33-летним человеком! Ему вроде протекцию Берия составил, без этого не обходилось – значит, Берия хорошо людей понимал, значит, он правильный выбор сделал. Он все пять лет снабжал фронт – и мы победили. Разве это не повод вернуться к этой личности?", - заметил Медведев.

https://ria.ru/20230324/medvedev-1860290323.html

https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html

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Медведев назвал исторических личностей, к которым стоит присмотреться Медведев назвал три исторические личности, к которым, по его мнению, стоит внимательнее присмотреться: Потемкин, Николай I и Устинов. 2023-03-24T10:24 true PT3M56S

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Дарья Буймова

ссср, черное море, россия, дмитрий устинов, дмитрий медведев, николай i, общество