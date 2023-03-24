https://ria.ru/20230324/istoriya-1860292288.html
Медведев назвал исторических персон, к которым стоит присмотреться
Медведев назвал исторических персон, к которым стоит присмотреться - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев назвал исторических персон, к которым стоит присмотреться
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал топ-3 исторических персон, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее, в список вошли князь... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:24
2023-03-24T10:24
2023-03-24T11:15
ссср
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал топ-3 исторических персон, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее, в список вошли князь Григорий Потёмкин-Таврический, Николай I, нарком вооружения СССР Дмитрий Устинов. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. В ходе беседы политика попросили назвать свой назвал топ-3 исторических персон, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее. "Например, фигура светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического. В советские времена его представляли чуть ли не комедиантом, который был известен только тем, что состоял в особых отношениях с императрицей. Но это же не так. Личная жизнь – это личная жизнь, оставим её в стороне. Это был крупный государственный деятель, который очень многое сделал: создавал флот на Чёрном море, проводил реформу армии или вооружённых сил на современный манер, и сделал очень много полезного на самом деле", - сказал Медведев. Также Медведев рассказал, что ему вполне симпатична фигура Николая I, хотя это и не идеальный человек, который относительно случайным образом стал императором. В свой топ-3 Медведев также включил наркома вооружения СССР Дмитрия Устинова. Зампредседателя Совбеза РФ рассказал, что был уже взрослым юношей, когда Устинов еще был министром обороны СССР. "Можно по-разному оценивать результаты его деятельности, но наркомом вооружений он, по всей вероятности, был превосходным, потому что он поднял всю систему обеспечения фронта будучи 33-летним человеком. 33-летним человеком! Ему вроде протекцию Берия составил, без этого не обходилось – значит, Берия хорошо людей понимал, значит, он правильный выбор сделал. Он все пять лет снабжал фронт – и мы победили. Разве это не повод вернуться к этой личности?", - заметил Медведев.
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860290323.html
https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html
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Медведев назвал исторических личностей, к которым стоит присмотреться
Медведев назвал три исторические личности, к которым, по его мнению, стоит внимательнее присмотреться: Потемкин, Николай I и Устинов.
2023-03-24T10:24
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PT3M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, черное море, россия, дмитрий устинов, дмитрий медведев, николай i, общество
СССР, Черное море, Россия, Дмитрий Устинов, Дмитрий Медведев, Николай I, Общество
Медведев назвал исторических персон, к которым стоит присмотреться
Медведев назвал исторических персон, к биографиям которых стоит внимательнее присмотреться
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал топ-3 исторических персон, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее, в список вошли князь Григорий Потёмкин-Таврический, Николай I, нарком вооружения СССР Дмитрий Устинов.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. В ходе беседы политика попросили назвать свой назвал топ-3 исторических персон, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее.
Медведев не читает систематически каналы в Telegram
"Например, фигура светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического. В советские времена его представляли чуть ли не комедиантом, который был известен только тем, что состоял в особых отношениях с императрицей. Но это же не так. Личная жизнь – это личная жизнь, оставим её в стороне. Это был крупный государственный деятель, который очень многое сделал: создавал флот на Чёрном море
, проводил реформу армии или вооружённых сил на современный манер, и сделал очень много полезного на самом деле", - сказал Медведев.
Также Медведев рассказал, что ему вполне симпатична фигура Николая I, хотя это и не идеальный человек, который относительно случайным образом стал императором.
«
"Но он, во-первых, не допустил смуты и распада страны, а тогда вероятность этого тоже была, в отличие, кстати, от последнего императора. Во-вторых, он дал стране период спокойствия, продолжавшийся десятилетия. Да, там можно спорить о методах, о цензуре, ещё о чём-то, в любом случае страна развивалась и набирала силы. Потом потребовались реформы, которые уже, соответственно, проводил Александр II, к сожалению, ценой своей гибели", - объяснил Медведев.
В свой топ-3 Медведев также включил наркома вооружения СССР
Дмитрия Устинова. Зампредседателя Совбеза РФ
рассказал, что был уже взрослым юношей, когда Устинов еще был министром обороны СССР.
"Можно по-разному оценивать результаты его деятельности, но наркомом вооружений он, по всей вероятности, был превосходным, потому что он поднял всю систему обеспечения фронта будучи 33-летним человеком. 33-летним человеком! Ему вроде протекцию Берия составил, без этого не обходилось – значит, Берия хорошо людей понимал, значит, он правильный выбор сделал. Он все пять лет снабжал фронт – и мы победили. Разве это не повод вернуться к этой личности?", - заметил Медведев.
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