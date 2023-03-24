https://ria.ru/20230324/informatsiya-1860369264.html

В Кремле объяснили, почему Путин лично приехал в Мариуполь

В Кремле объяснили, почему Путин лично приехал в Мариуполь - РИА Новости, 24.03.2023

В Кремле объяснили, почему Путин лично приехал в Мариуполь

Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации, особенно по темам, которые держит под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:30

2023-03-24T13:30

2023-03-24T13:30

дмитрий песков

мариуполь

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации, особенно по темам, которые держит под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поезде президента РФ Владимира Путина в Мариуполь. Ранее Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о восстановлении города. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. "Здесь я с вами абсолютно не соглашусь. Это нельзя назвать новым стилем Путина. Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации, и особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230320/ugrozy-1859221823.html

мариуполь

россия

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Влада Копылова

дмитрий песков, мариуполь, владимир путин, россия