https://ria.ru/20230324/informatsiya-1860369264.html
В Кремле объяснили, почему Путин лично приехал в Мариуполь
В Кремле объяснили, почему Путин лично приехал в Мариуполь - РИА Новости, 24.03.2023
В Кремле объяснили, почему Путин лично приехал в Мариуполь
Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации, особенно по темам, которые держит под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:30
2023-03-24T13:30
2023-03-24T13:30
дмитрий песков
мариуполь
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации, особенно по темам, которые держит под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поезде президента РФ Владимира Путина в Мариуполь. Ранее Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщал Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая о восстановлении города. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. "Здесь я с вами абсолютно не соглашусь. Это нельзя назвать новым стилем Путина. Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации, и особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230320/ugrozy-1859221823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, мариуполь, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Мариуполь, Владимир Путин, Россия
В Кремле объяснили, почему Путин лично приехал в Мариуполь
Песков: Путин старается обеспечить многообразие источников информации