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Медведев предсказал инфляцию к марту на уровне шести процентов - РИА Новости, 24.03.2023
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08:26 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/inflyatsiya-1860263138.html
Медведев предсказал инфляцию к марту на уровне шести процентов
Медведев предсказал инфляцию к марту на уровне шести процентов - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев предсказал инфляцию к марту на уровне шести процентов
Инфляция в России к марту будет около 6%, еще через некоторое время – в районе 4%, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав это искусством... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:26
2023-03-24T08:26
экономика
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Инфляция в России к марту будет около 6%, еще через некоторое время – в районе 4%, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав это искусством управления. "У нас инфляция к марту месяцу будет в районе 6%, а еще через некоторое время – в районе 4%. Почувствуйте разницу: в Европе в большинстве стран она выше. Они раскочегарили эту кампанию, они начали с нами бороться, и теперь в некоторых странах эта инфляция 15-20%. Ну так им и надо. Поэтому это вопрос искусства управления", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
https://ria.ru/20230323/ekonomika-1860061486.html
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экономика, дмитрий медведев, россия
Экономика, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев предсказал инфляцию к марту на уровне шести процентов

Зампред Совбеза Медведев предсказал инфляцию в России к марту на уровне шести процентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Инфляция в России к марту будет около 6%, еще через некоторое время – в районе 4%, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав это искусством управления.
"У нас инфляция к марту месяцу будет в районе 6%, а еще через некоторое время – в районе 4%. Почувствуйте разницу: в Европе в большинстве стран она выше. Они раскочегарили эту кампанию, они начали с нами бороться, и теперь в некоторых странах эта инфляция 15-20%. Ну так им и надо. Поэтому это вопрос искусства управления", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики
23 марта, 13:44
 
ЭкономикаДмитрий МедведевРоссия
 
 
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