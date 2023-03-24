https://ria.ru/20230324/inflyatsiya-1860263138.html

Медведев предсказал инфляцию к марту на уровне шести процентов

Медведев предсказал инфляцию к марту на уровне шести процентов - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев предсказал инфляцию к марту на уровне шести процентов

Инфляция в России к марту будет около 6%, еще через некоторое время – в районе 4%, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав это искусством... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:26

2023-03-24T08:26

2023-03-24T08:26

экономика

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Инфляция в России к марту будет около 6%, еще через некоторое время – в районе 4%, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав это искусством управления. "У нас инфляция к марту месяцу будет в районе 6%, а еще через некоторое время – в районе 4%. Почувствуйте разницу: в Европе в большинстве стран она выше. Они раскочегарили эту кампанию, они начали с нами бороться, и теперь в некоторых странах эта инфляция 15-20%. Ну так им и надо. Поэтому это вопрос искусства управления", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

https://ria.ru/20230323/ekonomika-1860061486.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дмитрий медведев, россия