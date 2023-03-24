https://ria.ru/20230324/indeksatsiya-1860298434.html
Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам
Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам - РИА Новости, 24.03.2023
Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам
Группа "ФосАгро" с апреля текущего года на 15% проиндексирует заработные платы сотрудников всех предприятий, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:41
2023-03-24T10:41
2023-03-24T10:41
фосагро
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группа "ФосАгро" с апреля текущего года на 15% проиндексирует заработные платы сотрудников всех предприятий, сообщает пресс-служба компании.Правление компании приняло это решение на заседании 24 марта. Оно обусловлено высокими операционными показателями "ФосАгро", ростом производительности труда и объёмов выпуска агрохимической продукции, а также повышением эффективности бизнес-процессов.Кроме того, на предприятиях компании действует гибкая система премирования. Она привязана к выполнению и перевыполнению плановых производственных показателей. Также ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам – Дню Химика и Дню Горняка.На всех предприятиях "ФосАгро" заключены коллективные договоры с унифицированным перечнем льгот и соцгарантий работникам. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медстрахования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа.В пресс-службе отметили, что по итогам 2021 года средняя зарплата персонала "ФосАгро" увеличилась на 11%, в 2022 году - ещё на 22%.
https://ria.ru/20221219/investitsii-1839662121.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, новости компаний - экономика
ФосАгро, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группа "ФосАгро" с апреля текущего года на 15% проиндексирует заработные платы сотрудников всех предприятий, сообщает пресс-служба компании.
Правление компании приняло это решение на заседании 24 марта. Оно обусловлено высокими операционными показателями "ФосАгро", ростом производительности труда и объёмов выпуска агрохимической продукции, а также повышением эффективности бизнес-процессов.
Кроме того, на предприятиях компании действует гибкая система премирования. Она привязана к выполнению и перевыполнению плановых производственных показателей. Также ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам – Дню Химика и Дню Горняка.
На всех предприятиях "ФосАгро"
заключены коллективные договоры с унифицированным перечнем льгот и соцгарантий работникам. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медстрахования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа.
«
"У нас на предприятиях группы "ФосАгро" работают более 22 тысяч человек. И каждый из них вносит важный вклад в последовательный рост производственных результатов и национальную продовольственную безопасность. Мы считаем наших сотрудников главной ценностью компании, и потому создаём комфортные и безопасные условия труда, гарантируем конкурентную и достойную заработную плату", — приводятся в сообщении слова председателя правления ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.
В пресс-службе отметили, что по итогам 2021 года средняя зарплата персонала "ФосАгро" увеличилась на 11%, в 2022 году - ещё на 22%.
Инвестиции ФосАгро в 2022 году выросли на треть и составили 64 млрд рублей