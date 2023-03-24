https://ria.ru/20230324/indeksatsiya-1860298434.html

Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам

Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам - РИА Новости, 24.03.2023

Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам

Группа "ФосАгро" с апреля текущего года на 15% проиндексирует заработные платы сотрудников всех предприятий, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:41

2023-03-24T10:41

2023-03-24T10:41

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группа "ФосАгро" с апреля текущего года на 15% проиндексирует заработные платы сотрудников всех предприятий, сообщает пресс-служба компании.Правление компании приняло это решение на заседании 24 марта. Оно обусловлено высокими операционными показателями "ФосАгро", ростом производительности труда и объёмов выпуска агрохимической продукции, а также повышением эффективности бизнес-процессов.Кроме того, на предприятиях компании действует гибкая система премирования. Она привязана к выполнению и перевыполнению плановых производственных показателей. Также ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам – Дню Химика и Дню Горняка.На всех предприятиях "ФосАгро" заключены коллективные договоры с унифицированным перечнем льгот и соцгарантий работникам. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медстрахования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа.В пресс-службе отметили, что по итогам 2021 года средняя зарплата персонала "ФосАгро" увеличилась на 11%, в 2022 году - ещё на 22%.

https://ria.ru/20221219/investitsii-1839662121.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, новости компаний - экономика