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Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам - РИА Новости, 24.03.2023
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10:41 24.03.2023
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Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам
Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам - РИА Новости, 24.03.2023
Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам
Группа "ФосАгро" с апреля текущего года на 15% проиндексирует заработные платы сотрудников всех предприятий, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:41
2023-03-24T10:41
фосагро
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группа "ФосАгро" с апреля текущего года на 15% проиндексирует заработные платы сотрудников всех предприятий, сообщает пресс-служба компании.Правление компании приняло это решение на заседании 24 марта. Оно обусловлено высокими операционными показателями "ФосАгро", ростом производительности труда и объёмов выпуска агрохимической продукции, а также повышением эффективности бизнес-процессов.Кроме того, на предприятиях компании действует гибкая система премирования. Она привязана к выполнению и перевыполнению плановых производственных показателей. Также ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам – Дню Химика и Дню Горняка.На всех предприятиях "ФосАгро" заключены коллективные договоры с унифицированным перечнем льгот и соцгарантий работникам. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медстрахования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа.В пресс-службе отметили, что по итогам 2021 года средняя зарплата персонала "ФосАгро" увеличилась на 11%, в 2022 году - ещё на 22%.
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фосагро, новости компаний - экономика
ФосАгро, Новости компаний - Экономика

Группа "ФосАгро" еще на 15% проиндексирует зарплаты всем сотрудникам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группа "ФосАгро" с апреля текущего года на 15% проиндексирует заработные платы сотрудников всех предприятий, сообщает пресс-служба компании.
Правление компании приняло это решение на заседании 24 марта. Оно обусловлено высокими операционными показателями "ФосАгро", ростом производительности труда и объёмов выпуска агрохимической продукции, а также повышением эффективности бизнес-процессов.
Кроме того, на предприятиях компании действует гибкая система премирования. Она привязана к выполнению и перевыполнению плановых производственных показателей. Также ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам – Дню Химика и Дню Горняка.
На всех предприятиях "ФосАгро" заключены коллективные договоры с унифицированным перечнем льгот и соцгарантий работникам. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медстрахования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа.
«
"У нас на предприятиях группы "ФосАгро" работают более 22 тысяч человек. И каждый из них вносит важный вклад в последовательный рост производственных результатов и национальную продовольственную безопасность. Мы считаем наших сотрудников главной ценностью компании, и потому создаём комфортные и безопасные условия труда, гарантируем конкурентную и достойную заработную плату", — приводятся в сообщении слова председателя правления ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.
В пресс-службе отметили, что по итогам 2021 года средняя зарплата персонала "ФосАгро" увеличилась на 11%, в 2022 году - ещё на 22%.
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