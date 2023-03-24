"Сила Сибири" лишила Европу последних надежд
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". 2014 год
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". 2014 год
Окончательно решено: магистральному газопроводу (МГП) "Сила Сибири — 2" быть!
Оговоримся, что планы, графики и технические характеристики нового восточного газопровода известны довольно приблизительно, а "Газпром" хранит по этому поводу молчание. Понять перспективы реализации проекта можно по разрозненным новостям, и сегодня мы попытаемся из этих кусочков сложить цельную мозаику.
Упорные разговоры о том, что новая магистраль будет построена, ходили еще в 2020 году, а главным подтверждением слухов была все возрастающая загрузка старшего брата, МГП "Сила Сибири — 1". Ресурсной базой для нового экспортного маршрута станут месторождения Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона (ЯНАО), Ковыктинское месторождение и газоносные провинции Красноярского края. Первоначально планировалось, что трубная трасса пройдет по кратчайшему пути через Алтай (Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск), но после рассмотрения технико-экономического обоснования стало понятно, что короче совсем не означает дешевле, а очень даже наоборот. Новый утвержденный маршрут пролегает южнее Томска на Красноярск, Иркутск и далее в обход Байкала резко на юг в Монголию до самого Улан-Батора.
По оценкам западных аналитиков, строительство "Силы Сибири — 2" обойдется в десять-тринадцать миллиардов долларов, а после выхода газопровода на проектную мощность Китай сможет получать ежегодно до 98 миллиардов кубометров газа в год. Это лишь на треть меньше, чем покупала Европа в те времена, когда она еще не приступила к добровольному углеводородному голоданию. Но все эти цифры и объемы вторичны, здесь присутствуют и другие факторы не меньшей важности.
Две недели назад завершился Красноярский экономический форум (КЭФ-2023). На его полях, помимо прочего, обсуждался вопрос строительства газопровода и была озвучена стратегия, которая подразумевает, что от МГП, который пройдет всего в 70 километрах южнее столицы края, будет сделан промышленный газоотвод. Благодаря этому ответвлению будет проводиться газификация региона и самого Красноярска, где в силу массового применения угольной генерации с печальной регулярностью объявляется так называемый режим черного неба. Доподлинно известно, что под реализацию проекта заложено два миллиарда кубометров мощности трубопровода, при этом допускается увеличение квоты до 5,2 миллиарда.
Не менее интересен и монгольский участок.
Его протяженность 960 километров, и он также проходит в непосредственной близости, но уже от монгольской столицы. При этом Улан-Батор получает не просто транзитную трубу, а полноценный внутренний газопровод под названием "Союз Восток", совместный протокол утверждения проекта в январе 2022 года подписали Алексей Миллер и вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан. Несложно догадаться, что растущая внутренняя распределительная сеть позволит Монголии газифицировать самый крупный свой город, а также снизить потребление угля, который сегодня играет ключевую роль в системе генерации.
Ну и самое интересное: условно рассекая "материковую" Монголию, "Сила Сибири — 2" дальше заходит на север Китая, в автономный округ Внутренняя Монголия. Разнокалиберные русофобы уже подняли информационную волну, убеждая свою паству, что проект строительства никогда не будет реализован, а в качестве доказательства приводится карта плотности населения Поднебесной. Кому, скажите на милость, нужен российский газ в самом слабонаселенном регионе Китая, многозначительно спрашивают они. Не будем никого переубеждать и с энергетики переключимся на политику.
Карта китайских провинций подсказывает, что Внутренняя Монголия действительно самая пустынная и не очень развитая территория. Потому осмелимся предположить, что важнейшей целью строительства газопровода является повышение уровня жизни в дальних регионах. Потому что газ — это массовое дешевое электричество, это отопление домов в местности с резко континентальным климатом, где зимой выпадает по грудь снега, а термометр регулярно показывает минус двадцать. Это возможность переоборудовать частный автотранспорт на альтернативное топливо, это база для строительства и работы промышленных предприятий, а все вместе это повышение уровня жизни местного населения, новые рабочие места и дополнительные деньги в семейном кошельке.
В завершение скажем, что окончательное соглашение по поставкам газа по "Силе Сибири — 2" (что будет означать начало фактических работ) должно быть подписано до конца текущего года. То есть уже очень скоро мы узнаем, чьи выкладки были более точными, наши или западных злопыхателей.