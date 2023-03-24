Рейтинг@Mail.ru
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860394095.html
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона - РИА Новости, 24.03.2023
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона
Визит короля Великобритании Карла III во Францию был отложен по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, перенос поездки был согласован всеми... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:39
2023-03-24T14:39
в мире
великобритания
франция
карл iii
эммануэль макрон
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815583763_0:181:2018:1316_1920x0_80_0_0_fd72f6e11c1ad69de2549cd9bf520e79.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Визит короля Великобритании Карла III во Францию был отложен по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, перенос поездки был согласован всеми сторонами, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Риши Сунака. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что визит британского монарха во Францию, планировавшийся 26-29 марта, будет перенесен из-за волны протестов в стране против повышения пенсионного возраста. "Это решение было принято с согласия всех сторон, после того как президент Франции попросил британское правительство отложить визит", - приводит агентство слова представителя канцелярии. В Букингемском дворце выразили надежду, что визит Карла III во Францию состоится как можно скорее, передаёт агентство. В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Отмечалось, что визит отражает "глубокие исторические связи" между странами и станет "честью для Франции". Планировалось, что Макрон устроит в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце 27 марта. Позднее СМИ сообщили, что программа визита короля Карла III во Францию может быть изменена, а его ужин с президентом Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Кроме того, французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля.
https://ria.ru/20230323/protest-1860093259.html
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860362036.html
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815583763_96:0:1851:1316_1920x0_80_0_0_5213c97879f31fb1cb986d430ba9068b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, франция, карл iii, эммануэль макрон, риши сунак
В мире, Великобритания, Франция, Карл III, Эммануэль Макрон, Риши Сунак
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона

Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона на фоне протестов

© AP Photo / Vadim GhirdaКарл III
Карл III - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Карл III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Визит короля Великобритании Карла III во Францию был отложен по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, перенос поездки был согласован всеми сторонами, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Риши Сунака.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что визит британского монарха во Францию, планировавшийся 26-29 марта, будет перенесен из-за волны протестов в стране против повышения пенсионного возраста.
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Французский профсоюз призвал к протестам против визита Карла III
23 марта, 15:09
"Это решение было принято с согласия всех сторон, после того как президент Франции попросил британское правительство отложить визит", - приводит агентство слова представителя канцелярии.
В Букингемском дворце выразили надежду, что визит Карла III во Францию состоится как можно скорее, передаёт агентство.
В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Отмечалось, что визит отражает "глубокие исторические связи" между странами и станет "честью для Франции". Планировалось, что Макрон устроит в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце 27 марта.
Позднее СМИ сообщили, что программа визита короля Карла III во Францию может быть изменена, а его ужин с президентом Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Кроме того, французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля.
Аэропорт, Франция - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок
Вчера, 13:20
 
В миреВеликобританияФранцияКарл IIIЭммануэль МакронРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала