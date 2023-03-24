https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860394095.html
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона - РИА Новости, 24.03.2023
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона
Визит короля Великобритании Карла III во Францию был отложен по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, перенос поездки был согласован всеми... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:39
2023-03-24T14:39
2023-03-24T14:39
в мире
великобритания
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карл iii
эммануэль макрон
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Визит короля Великобритании Карла III во Францию был отложен по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, перенос поездки был согласован всеми сторонами, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Риши Сунака. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что визит британского монарха во Францию, планировавшийся 26-29 марта, будет перенесен из-за волны протестов в стране против повышения пенсионного возраста. "Это решение было принято с согласия всех сторон, после того как президент Франции попросил британское правительство отложить визит", - приводит агентство слова представителя канцелярии. В Букингемском дворце выразили надежду, что визит Карла III во Францию состоится как можно скорее, передаёт агентство. В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Отмечалось, что визит отражает "глубокие исторические связи" между странами и станет "честью для Франции". Планировалось, что Макрон устроит в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце 27 марта. Позднее СМИ сообщили, что программа визита короля Карла III во Францию может быть изменена, а его ужин с президентом Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Кроме того, французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля.
https://ria.ru/20230323/protest-1860093259.html
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860362036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, франция, карл iii, эммануэль макрон, риши сунак
В мире, Великобритания, Франция, Карл III, Эммануэль Макрон, Риши Сунак
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона на фоне протестов
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости.
Визит короля Великобритании Карла III во Францию был отложен по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, перенос поездки был согласован всеми сторонами, сообщило в пятницу агентство Рейтер
со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Риши Сунака.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что визит британского монарха во Францию, планировавшийся 26-29 марта, будет перенесен из-за волны протестов в стране против повышения пенсионного возраста.
Французский профсоюз призвал к протестам против визита Карла III
"Это решение было принято с согласия всех сторон, после того как президент Франции попросил британское правительство отложить визит", - приводит агентство слова представителя канцелярии.
В Букингемском дворце выразили надежду, что визит Карла III во Францию состоится как можно скорее, передаёт агентство.
В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Отмечалось, что визит отражает "глубокие исторические связи" между странами и станет "честью для Франции". Планировалось, что Макрон устроит в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце 27 марта.
Позднее СМИ сообщили, что программа визита короля Карла III во Францию может быть изменена, а его ужин с президентом Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Кроме того, французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля.
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