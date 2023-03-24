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В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок

В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок - РИА Новости, 24.03.2023

В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок

Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) потребовало в пятницу у авиаперевозчиков продлить сокращение числа рейсов в парижском аэропорту Орли и в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:20

2023-03-24T13:20

2023-03-24T13:20

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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) потребовало в пятницу у авиаперевозчиков продлить сокращение числа рейсов в парижском аэропорту Орли и в некоторых других в воскресенье и понедельник из-за забастовки авиадиспетчеров против пенсионной реформы, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на заявление ведомства. "Главное управление гражданской авиации (DGAC) потребовало у авиакомпаний отменить 33% своих рейсов в аэропорту Орли в Париже в воскресенье и 20% в понедельник из-за забастовки авиадиспетчеров", - говорится в сообщении телеканала. Как передает BFMTV, помимо парижского Орли мера затронет аэропорты в Лионе и Марселе, им придется отменить 20% воскресных рейсов. Это уже третье продление меры. В четверг снабжение керосином аэропортов в столичном регионе Франции стало критическим из-за очередной забастовки на нефтеперерабатывающем заводе компании TotalEnergies в Нормандии. В этой связи правительство Франции выпустило указ о возобновлении работы завода и принудительном привлечении сотрудников к выполнению своих обязанностей. В пятницу министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше заявила о возобновлении поставок топлива в Парижский регион после вмешательства сил правопорядка. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, погромами и беспорядками.

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Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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