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В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок - РИА Новости, 24.03.2023
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Туризм
 
13:20 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860362036.html
В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок
В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок - РИА Новости, 24.03.2023
В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок
Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) потребовало в пятницу у авиаперевозчиков продлить сокращение числа рейсов в парижском аэропорту Орли и в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:20
2023-03-24T13:20
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) потребовало в пятницу у авиаперевозчиков продлить сокращение числа рейсов в парижском аэропорту Орли и в некоторых других в воскресенье и понедельник из-за забастовки авиадиспетчеров против пенсионной реформы, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на заявление ведомства. "Главное управление гражданской авиации (DGAC) потребовало у авиакомпаний отменить 33% своих рейсов в аэропорту Орли в Париже в воскресенье и 20% в понедельник из-за забастовки авиадиспетчеров", - говорится в сообщении телеканала. Как передает BFMTV, помимо парижского Орли мера затронет аэропорты в Лионе и Марселе, им придется отменить 20% воскресных рейсов. Это уже третье продление меры. В четверг снабжение керосином аэропортов в столичном регионе Франции стало критическим из-за очередной забастовки на нефтеперерабатывающем заводе компании TotalEnergies в Нормандии. В этой связи правительство Франции выпустило указ о возобновлении работы завода и принудительном привлечении сотрудников к выполнению своих обязанностей. В пятницу министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше заявила о возобновлении поставок топлива в Парижский регион после вмешательства сил правопорядка. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, погромами и беспорядками.
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туризм, новости - туризм, франция, париж, лион, в мире, марсель
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Франция, Париж, Лион, В мире, Марсель
В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок

В аэропортах Франции продлят отмену части рейсов из-за забастовок авиадиспетчеров

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкАэропорт, Франция
Аэропорт, Франция - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) потребовало в пятницу у авиаперевозчиков продлить сокращение числа рейсов в парижском аэропорту Орли и в некоторых других в воскресенье и понедельник из-за забастовки авиадиспетчеров против пенсионной реформы, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на заявление ведомства.
"Главное управление гражданской авиации (DGAC) потребовало у авиакомпаний отменить 33% своих рейсов в аэропорту Орли в Париже в воскресенье и 20% в понедельник из-за забастовки авиадиспетчеров", - говорится в сообщении телеканала.
Как передает BFMTV, помимо парижского Орли мера затронет аэропорты в Лионе и Марселе, им придется отменить 20% воскресных рейсов.
Это уже третье продление меры. В четверг снабжение керосином аэропортов в столичном регионе Франции стало критическим из-за очередной забастовки на нефтеперерабатывающем заводе компании TotalEnergies в Нормандии. В этой связи правительство Франции выпустило указ о возобновлении работы завода и принудительном привлечении сотрудников к выполнению своих обязанностей.
В пятницу министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше заявила о возобновлении поставок топлива в Парижский регион после вмешательства сил правопорядка.
На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, погромами и беспорядками.
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