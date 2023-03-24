https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860328556.html

Во Франции задержали более 450 человек во время акций протеста

Во Франции задержали более 450 человек во время акций протеста - РИА Новости, 24.03.2023

Во Франции задержали более 450 человек во время акций протеста

Более 450 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших в четверг на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщил в пятницу глава МВД... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:06

2023-03-24T12:06

2023-03-24T12:06

в мире

франция

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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Более 450 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших в четверг на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщил в пятницу глава МВД страны Жеральд Дарманен. В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. "Вчера мы зафиксировали 903 возгорания уличной мебели или мусорных баков в Париже, 457 задержаний по всей Франции, кроме того, 441 полицейский и жандарм получил ранения", - сказал Дарманен в интервью телеканалу CNews. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.

https://ria.ru/20230324/makron-1860311517.html

https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860238018.html

франция

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция