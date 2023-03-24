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Во Франции задержали более 450 человек во время акций протеста - РИА Новости, 24.03.2023
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12:06 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860328556.html
Во Франции задержали более 450 человек во время акций протеста
Во Франции задержали более 450 человек во время акций протеста - РИА Новости, 24.03.2023
Во Франции задержали более 450 человек во время акций протеста
Более 450 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших в четверг на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщил в пятницу глава МВД... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:06
2023-03-24T12:06
в мире
франция
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Более 450 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших в четверг на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщил в пятницу глава МВД страны Жеральд Дарманен. В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. "Вчера мы зафиксировали 903 возгорания уличной мебели или мусорных баков в Париже, 457 задержаний по всей Франции, кроме того, 441 полицейский и жандарм получил ранения", - сказал Дарманен в интервью телеканалу CNews. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
https://ria.ru/20230324/makron-1860311517.html
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860238018.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции задержали более 450 человек во время акций протеста

Глава МВД Франции Дарманен: по всей стране задержали 457 человек во время акций протеста

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Более 450 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших в четверг на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщил в пятницу глава МВД страны Жеральд Дарманен.
В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Эпизод с часами во время интервью Макрона французскому телеканалу
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"Вчера мы зафиксировали 903 возгорания уличной мебели или мусорных баков в Париже, 457 задержаний по всей Франции, кроме того, 441 полицейский и жандарм получил ранения", - сказал Дарманен в интервью телеканалу CNews.
На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
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