https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860298804.html

Захарова пошутила насчет поставок Макроном оружия французам

Захарова пошутила насчет поставок Макроном оружия французам - РИА Новости, 24.03.2023

Захарова пошутила насчет поставок Макроном оружия французам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков во Франции сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:41

2023-03-24T10:41

2023-03-24T15:34

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков во Франции сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном оружия французам.В своем телеграм-канале она разместила ролик с последствиями беспорядков на улицах Парижа и горящими автомобилями. "А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?" — задала вопрос Захарова.Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Кроме того, Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц CAESAR. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву. В Париже в феврале и марте трижды по призывам партии "Патриоты" прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860238018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, мария захарова, сергей лавров, нато