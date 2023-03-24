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Захарова пошутила насчет поставок Макроном оружия французам - РИА Новости, 24.03.2023
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10:41 24.03.2023 (обновлено: 15:34 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860298804.html
Захарова пошутила насчет поставок Макроном оружия французам
Захарова пошутила насчет поставок Макроном оружия французам - РИА Новости, 24.03.2023
Захарова пошутила насчет поставок Макроном оружия французам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков во Франции сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:41
2023-03-24T15:34
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
мария захарова
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков во Франции сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном оружия французам.В своем телеграм-канале она разместила ролик с последствиями беспорядков на улицах Парижа и горящими автомобилями. "А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?" — задала вопрос Захарова.Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Кроме того, Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц CAESAR. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву. В Париже в феврале и марте трижды по призывам партии "Патриоты" прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860238018.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, мария захарова, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
Захарова пошутила насчет поставок Макроном оружия французам

Захарова после беспорядков сыронизировала насчет поставок Макроном оружия французам

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков во Франции сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном оружия французам.
В своем телеграм-канале она разместила ролик с последствиями беспорядков на улицах Парижа и горящими автомобилями. "А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?" — задала вопрос Захарова.
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Кроме того, Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц CAESAR. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.
В Париже в феврале и марте трижды по призывам партии "Патриоты" прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Протесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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