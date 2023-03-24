Захарова пошутила насчет поставок Макроном оружия французам
Захарова после беспорядков сыронизировала насчет поставок Макроном оружия французам
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков во Франции сыронизировала насчет поставок французским президентом Эммануэлем Макроном оружия французам.
В своем телеграм-канале она разместила ролик с последствиями беспорядков на улицах Парижа и горящими автомобилями. "А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?" — задала вопрос Захарова.
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Кроме того, Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
В Париже в феврале и марте трижды по призывам партии "Патриоты" прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".