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Число задержанных во время беспорядков во Франции достигло 200 человек - РИА Новости, 24.03.2023
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10:36 24.03.2023 (обновлено: 17:29 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860296507.html
Число задержанных во время беспорядков во Франции достигло 200 человек
Число задержанных во время беспорядков во Франции достигло 200 человек - РИА Новости, 24.03.2023
Число задержанных во время беспорядков во Франции достигло 200 человек
Число задержанных манифестантов во время девятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы, которая в четверг захлестнула Францию, увеличилось до... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:36
2023-03-24T17:29
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
жеральд дарманен
элизабет борн
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Число задержанных манифестантов во время девятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы, которая в четверг захлестнула Францию, увеличилось до 200 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на слова главы МВД Жеральда Дарманена. "Более 200 человек были задержаны во Франции, из которых 103 в Париже. Некоторых задержали за "насильственные действия в отношении лиц, облеченных государственной властью" или за "поджоги", - сообщает телеканал. Порядка 1,5 тысячи бастующих в Париже участвовали в погромах административных зданий и нападали на стражей правопорядка, использовали против них коктейли Молотова и булыжники, говорится в статье. Число полицейских и жандармов, получивших ранения в ходе протестов, увеличилось до 149 человек, сообщил в своем Twitter Дарманен. По данным министерства внутренних дел Франции, 1,089 миллиона человек вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста во всей стране, при этом профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) наcчитал 3,5 миллиона участников. В Париже на акцию протеста, по данным полиции, вышли 119 тысяч человек, профсоюз же насчитал 800 тысяч участников. Профсоюзы объявили о новой всеобщей акции протеста 28 марта. Как передавал корреспондент РИА Новости, вскоре после начала шествия в Париже в колонне демонстрантов начались беспорядки. Возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали ее коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ забрасывала протестующих шашками со слезоточивым газом и шумовыми гранатами. По ходу следования манифестации протестующие устроили несколько крупных пожаров. Поздно вечером, когда кортеж уже дошел до конечной точки шествия на площади Оперы, стычки все еще продолжались. К площади подъехал водомет. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859833879.html
https://ria.ru/20230319/reyting-1858949578.html
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860238018.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жеральд дарманен, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, Элизабет Борн
Число задержанных во время беспорядков во Франции достигло 200 человек

BFMTV: число задержанных во время беспорядков во Франции достигло 200 человек

© AP Photo / Aurelien MorissardПротестующий против пенсионной реформы во время митинга в Париже
Протестующий против пенсионной реформы во время митинга в Париже - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Aurelien Morissard
Протестующий против пенсионной реформы во время митинга в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Число задержанных манифестантов во время девятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы, которая в четверг захлестнула Францию, увеличилось до 200 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на слова главы МВД Жеральда Дарманена.
"Более 200 человек были задержаны во Франции, из которых 103 в Париже. Некоторых задержали за "насильственные действия в отношении лиц, облеченных государственной властью" или за "поджоги", - сообщает телеканал.
Порядка 1,5 тысячи бастующих в Париже участвовали в погромах административных зданий и нападали на стражей правопорядка, использовали против них коктейли Молотова и булыжники, говорится в статье.
Число полицейских и жандармов, получивших ранения в ходе протестов, увеличилось до 149 человек, сообщил в своем Twitter Дарманен.
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22 марта, 16:52
По данным министерства внутренних дел Франции, 1,089 миллиона человек вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста во всей стране, при этом профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) наcчитал 3,5 миллиона участников.
В Париже на акцию протеста, по данным полиции, вышли 119 тысяч человек, профсоюз же насчитал 800 тысяч участников.
Профсоюзы объявили о новой всеобщей акции протеста 28 марта.
Как передавал корреспондент РИА Новости, вскоре после начала шествия в Париже в колонне демонстрантов начались беспорядки. Возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали ее коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ забрасывала протестующих шашками со слезоточивым газом и шумовыми гранатами.
По ходу следования манифестации протестующие устроили несколько крупных пожаров.
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Поздно вечером, когда кортеж уже дошел до конечной точки шествия на площади Оперы, стычки все еще продолжались. К площади подъехал водомет.
На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
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