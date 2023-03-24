Премьер Франции назвала неприемлемым насилие, сопровождающее протесты
Премьер Франции Борн назвала неприемлемым насилие, сопровождающее протесты против реформы
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПротесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже
Протесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала неприемлемыми проявления насилия со стороны манифестантов против пенсионной реформы правительства.
Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее сообщил, что в четверг во Франции в ходе всеобщей акции протеста были ранены 123 полицейских и жандармов.
"Проводить демонстрации и выражать свое несогласие - это право. Насилие и ущерб, которые мы видели сегодня, неприемлемы. Я благодарна полиции и аварийным службам, которые были мобилизованы", - написала премьер в Twitter.
На прошлой неделе Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.