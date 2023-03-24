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Премьер Франции назвала неприемлемым насилие, сопровождающее протесты - РИА Новости, 24.03.2023
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00:05 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860238018.html
Премьер Франции назвала неприемлемым насилие, сопровождающее протесты
Премьер Франции назвала неприемлемым насилие, сопровождающее протесты - РИА Новости, 24.03.2023
Премьер Франции назвала неприемлемым насилие, сопровождающее протесты
Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала неприемлемыми проявления насилия со стороны манифестантов против пенсионной реформы правительства. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T00:05
2023-03-24T00:05
франция
элизабет борн
эммануэль макрон
жеральд дарманен
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала неприемлемыми проявления насилия со стороны манифестантов против пенсионной реформы правительства. Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее сообщил, что в четверг во Франции в ходе всеобщей акции протеста были ранены 123 полицейских и жандармов. "Проводить демонстрации и выражать свое несогласие - это право. Насилие и ущерб, которые мы видели сегодня, неприемлемы. Я благодарна полиции и аварийным службам, которые были мобилизованы", - написала премьер в Twitter. На прошлой неделе Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
https://ria.ru/20230323/protesty-1860234110.html
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франция, элизабет борн, эммануэль макрон, жеральд дарманен, в мире
Франция, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, В мире
Премьер Франции назвала неприемлемым насилие, сопровождающее протесты

Премьер Франции Борн назвала неприемлемым насилие, сопровождающее протесты против реформы

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПротесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже
Протесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Протесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала неприемлемыми проявления насилия со стороны манифестантов против пенсионной реформы правительства.
Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее сообщил, что в четверг во Франции в ходе всеобщей акции протеста были ранены 123 полицейских и жандармов.
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
На протестах во Франции ранены более 120 полицейских
Вчера, 23:39
"Проводить демонстрации и выражать свое несогласие - это право. Насилие и ущерб, которые мы видели сегодня, неприемлемы. Я благодарна полиции и аварийным службам, которые были мобилизованы", - написала премьер в Twitter.
На прошлой неделе Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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