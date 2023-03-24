https://ria.ru/20230324/fond-1860358557.html

Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву

Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву - РИА Новости, 24.03.2023

Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву

Польша хочет увеличения европейского Фонда мира, из которого финансируются поставки вооружения на Украину, на 3,5 миллиарда евро, сообщает радиостанция RMF FM... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:13

2023-03-24T13:13

2023-03-24T13:13

специальная военная операция на украине

украина

польша

матеуш моравецкий

россия

сергей лавров

евросоюз

нато

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ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польша хочет увеличения европейского Фонда мира, из которого финансируются поставки вооружения на Украину, на 3,5 миллиарда евро, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники в Брюсселе. "Польша будет продолжать добиваться увеличения на 3,5 миллиарда евро Фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока Польше не удалось добиться своей цели и "эта сумма не упоминается в документах саммита". Чтобы увеличить бюджет Фонда мира, Польше придется убедить в этом несколько стран: Францию, Германию, Италию и Грецию, которые не одобряют эту идею. Данные страны "выдвигают аргумент, что именно они вносят наибольший вклад в бюджет фонда - более 60% - что является для них обузой", - поясняет RMF FM. По данным радиостанции, Франция, Германия и Италия хотят сначала установить принцип расходования денег фонда, этапы выплат, а также какая часть будет выделена Украине, а какая - совместным миссиям, например, в Африке. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется скоро получить из Европейского фонда мира 240 миллионов евро на рефинансирование поставок оружия Украине. Он добавил, что из этого фонда Польша уже получила около 45 миллионов долларов, уточнив, что "мы не только получаем оружие из-за границы, которое гораздо современнее того, которое передаем, но также и укрепляем нашу армию, но и получаем уже сегодня большие финансовые средства". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230322/pomosch-1859887028.html

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859142631.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

польша

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украина, польша, матеуш моравецкий, россия, сергей лавров, евросоюз, нато, дмитрий песков