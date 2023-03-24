https://ria.ru/20230324/farmotrasl-1860441400.html

Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России

Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России - РИА Новости, 24.03.2023

Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России

Развитие фармацевтической отрасли в России будет продолжено, ожидается открытие ряда предприятий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:27

2023-03-24T16:27

2023-03-24T16:27

экономика

россия

михаил мурашко

правительство рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Развитие фармацевтической отрасли в России будет продолжено, ожидается открытие ряда предприятий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В этом году будет также продолжено развитие фармацевтической отрасли, в том числе по прогнозированию потребности лекарств", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что в скором будущем ожидается также открытие ряда фармацевтических предприятий в стране.

https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856354776.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мурашко, правительство рф