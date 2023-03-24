https://ria.ru/20230324/farmotrasl-1860441400.html
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России - РИА Новости, 24.03.2023
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России
Развитие фармацевтической отрасли в России будет продолжено, ожидается открытие ряда предприятий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:27
2023-03-24T16:27
2023-03-24T16:27
экономика
россия
михаил мурашко
правительство рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Развитие фармацевтической отрасли в России будет продолжено, ожидается открытие ряда предприятий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В этом году будет также продолжено развитие фармацевтической отрасли, в том числе по прогнозированию потребности лекарств", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что в скором будущем ожидается также открытие ряда фармацевтических предприятий в стране.
https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856354776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мурашко, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мурашко, Правительство РФ
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России
Мурашко: развитие фармотрасли в России продолжается, ожидается открытие новых предприятий