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Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России - РИА Новости, 24.03.2023
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16:27 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/farmotrasl-1860441400.html
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России - РИА Новости, 24.03.2023
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России
Развитие фармацевтической отрасли в России будет продолжено, ожидается открытие ряда предприятий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:27
2023-03-24T16:27
экономика
россия
михаил мурашко
правительство рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Развитие фармацевтической отрасли в России будет продолжено, ожидается открытие ряда предприятий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В этом году будет также продолжено развитие фармацевтической отрасли, в том числе по прогнозированию потребности лекарств", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что в скором будущем ожидается также открытие ряда фармацевтических предприятий в стране.
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экономика, россия, михаил мурашко, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мурашко, Правительство РФ
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России

Мурашко: развитие фармотрасли в России продолжается, ожидается открытие новых предприятий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФармацевтический завод
Фармацевтический завод - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Фармацевтический завод. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Развитие фармацевтической отрасли в России будет продолжено, ожидается открытие ряда предприятий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В этом году будет также продолжено развитие фармацевтической отрасли, в том числе по прогнозированию потребности лекарств", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что в скором будущем ожидается также открытие ряда фармацевтических предприятий в стране.
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств
7 марта, 12:50
 
ЭкономикаРоссияМихаил МурашкоПравительство РФ
 
 
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