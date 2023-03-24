Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям
Глава ЕК фон дер Ляйен захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© Sputnik / Родион Прока
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена совместно с Польшей организовать конференцию по "депортированным" украинским детям.
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"Мы знаем о 16200 детях, которые были депортированы, только 300 были возвращены… Мы организуем конференцию, мы находимся в самом начале большой работы. Мы намерены оказывать давление на международном уровне, чтобы принять все необходимые меры и установить местонахождение этих детей. Мы намерены содействовать ООН и соответствующим международным организациям для получения более полной информации о депортированных в Россию детях, в том числе тех, которые были усыновлены", - сообщила она по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, не уточнив при этом источник информации о числе "депортированных" детей.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям".
Комментируя "инициативу" МУС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
В понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова заявила, что пятнадцать детей, эвакуированных ранее в Россию, воссоединили с родственниками с Украины. По ее словам, на сегодняшний момент 380 детей находятся в семьях в 19 регионах РФ. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями, и, если найдутся законные представители, тут же будет сделано все для того, чтобы воссоединить эти семьи. Львова-Белова также отметила, что Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но "ни одного официального обращения не поступило".