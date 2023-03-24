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Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям - РИА Новости, 24.03.2023
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00:55 24.03.2023 (обновлено: 01:10 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/evrokomissiya-1860240740.html
Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям
Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям - РИА Новости, 24.03.2023
Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена совместно с Польшей организовать конференцию по "депортированным" украинским детям. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T00:55
2023-03-24T01:10
в мире
россия
украина
москва
мария львова-белова
урсула фон дер ляйен
владимир путин
международный уголовный суд
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена совместно с Польшей организовать конференцию по "депортированным" украинским детям. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям". Комментируя "инициативу" МУС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. В понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова заявила, что пятнадцать детей, эвакуированных ранее в Россию, воссоединили с родственниками с Украины. По ее словам, на сегодняшний момент 380 детей находятся в семьях в 19 регионах РФ. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями, и, если найдутся законные представители, тут же будет сделано все для того, чтобы воссоединить эти семьи. Львова-Белова также отметила, что Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но "ни одного официального обращения не поступило".
https://radiosputnik.ria.ru/20230323/mus-1860134551.html
https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html
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в мире, россия, украина, москва, мария львова-белова, урсула фон дер ляйен, владимир путин, международный уголовный суд, еврокомиссия, оон
В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Львова-Белова, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Еврокомиссия, ООН
Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям

Глава ЕК фон дер Ляйен захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена совместно с Польшей организовать конференцию по "депортированным" украинским детям.
«
"Мы знаем о 16200 детях, которые были депортированы, только 300 были возвращены… Мы организуем конференцию, мы находимся в самом начале большой работы. Мы намерены оказывать давление на международном уровне, чтобы принять все необходимые меры и установить местонахождение этих детей. Мы намерены содействовать ООН и соответствующим международным организациям для получения более полной информации о депортированных в Россию детях, в том числе тех, которые были усыновлены", - сообщила она по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, не уточнив при этом источник информации о числе "депортированных" детей.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям".
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
На Украине откроется представительство МУС
Вчера, 16:49
Комментируя "инициативу" МУС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
В понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова заявила, что пятнадцать детей, эвакуированных ранее в Россию, воссоединили с родственниками с Украины. По ее словам, на сегодняшний момент 380 детей находятся в семьях в 19 регионах РФ. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями, и, если найдутся законные представители, тут же будет сделано все для того, чтобы воссоединить эти семьи. Львова-Белова также отметила, что Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но "ни одного официального обращения не поступило".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно, заявил Небензя
20 марта, 21:01
 
В миреРоссияУкраинаМоскваМария Львова-БеловаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинМеждународный уголовный судЕврокомиссияООН
 
 
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