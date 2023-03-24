https://ria.ru/20230324/evrokomissiya-1860240740.html

Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям

Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям - РИА Новости, 24.03.2023

Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена совместно с Польшей организовать конференцию по "депортированным" украинским детям. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T00:55

2023-03-24T00:55

2023-03-24T01:10

в мире

россия

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мария львова-белова

урсула фон дер ляйен

владимир путин

международный уголовный суд

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена совместно с Польшей организовать конференцию по "депортированным" украинским детям. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям". Комментируя "инициативу" МУС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. В понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова заявила, что пятнадцать детей, эвакуированных ранее в Россию, воссоединили с родственниками с Украины. По ее словам, на сегодняшний момент 380 детей находятся в семьях в 19 регионах РФ. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями, и, если найдутся законные представители, тут же будет сделано все для того, чтобы воссоединить эти семьи. Львова-Белова также отметила, что Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но "ни одного официального обращения не поступило".

https://radiosputnik.ria.ru/20230323/mus-1860134551.html

https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html

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