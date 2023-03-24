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В Госдуме назвали заявления Украины об эвакуации из Крыма ложным вбросом - РИА Новости, 24.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/evakuatsiya-1860495399.html
В Госдуме назвали заявления Украины об эвакуации из Крыма ложным вбросом
В Госдуме назвали заявления Украины об эвакуации из Крыма ложным вбросом - РИА Новости, 24.03.2023
В Госдуме назвали заявления Украины об эвакуации из Крыма ложным вбросом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ложным вбросом заявление украинской разведки о якобы начавшейся эвакуации из Крыма. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:03
2023-03-24T19:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ложным вбросом заявление украинской разведки о якобы начавшейся эвакуации из Крыма. Ранее пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, со ссылкой на своего представителя Андрея Юсова, распространила сообщение, что власти Крыма якобы начали эвакуацию населения полуострова. По словам Юсова, Украина вернет контроль над Крымом в "ближайшее время" и призвал тех, кто работает на Россию покинуть полуостров. "Это ложный вброс, чтобы создать панические настроения среди жителей и гостей нашего полуострова. Крымчане живут у себя дома и строят планы на будущее, в отличие от киевского режима, будущее которого предрешено. Это Зеленскому пора уже думать, куда придется скоро эвакуироваться со всей своей сворой", - сказал РИА Новости Шеремет, который находится на данный момент в Крыму. По его словам, запугать крымчан невозможно, все попытки киевской власти – тщетны. "Крым надежно защищен от всех агрессивных нападок соседнего националистического государства. И эти нападки мы прекратим, изгнав навсегда нацистский режим с Украины", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230309/trevoga-1856847659.html
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россия, украина, киев, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Госдума РФ, ООН
В Госдуме назвали заявления Украины об эвакуации из Крыма ложным вбросом

Депутат Шеремет назвал заявления Украины о якобы эвакуации из Крыма ложным вбросом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ложным вбросом заявление украинской разведки о якобы начавшейся эвакуации из Крыма.
Ранее пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, со ссылкой на своего представителя Андрея Юсова, распространила сообщение, что власти Крыма якобы начали эвакуацию населения полуострова. По словам Юсова, Украина вернет контроль над Крымом в "ближайшее время" и призвал тех, кто работает на Россию покинуть полуостров.
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"Это ложный вброс, чтобы создать панические настроения среди жителей и гостей нашего полуострова. Крымчане живут у себя дома и строят планы на будущее, в отличие от киевского режима, будущее которого предрешено. Это Зеленскому пора уже думать, куда придется скоро эвакуироваться со всей своей сворой", - сказал РИА Новости Шеремет, который находится на данный момент в Крыму.
По его словам, запугать крымчан невозможно, все попытки киевской власти – тщетны.
"Крым надежно защищен от всех агрессивных нападок соседнего националистического государства. И эти нападки мы прекратим, изгнав навсегда нацистский режим с Украины", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинМихаил ШереметГосдума РФООН
 
 
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