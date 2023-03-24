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СМИ: лидеры ЕС не приняли новых решений по Украине на саммите в Брюсселе - РИА Новости, 24.03.2023
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10:48 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/es-1860302445.html
СМИ: лидеры ЕС не приняли новых решений по Украине на саммите в Брюсселе
СМИ: лидеры ЕС не приняли новых решений по Украине на саммите в Брюсселе - РИА Новости, 24.03.2023
СМИ: лидеры ЕС не приняли новых решений по Украине на саммите в Брюсселе
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе внимательно выслушали жалобы Владимира Зеленского на то, что любые задержки в предоставлении Киеву военной помощи,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:48
2023-03-24T10:48
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе внимательно выслушали жалобы Владимира Зеленского на то, что любые задержки в предоставлении Киеву военной помощи, особенно истребителей, и нежелание вводить новые санкции против РФ, могут затянуть конфликт, но никаких новых решений не приняли, пишет газета Pais. "Зеленский предупредил глав 27 государств ЕС в этот четверг в Брюсселе, что любая "задержка" в предоставлении военной помощи, особенно истребителей..., а также уклонение от введения новых санкций, могут затянуть (конфликт). Хотя европейские лидеры внимательно выслушали просьбы и еще раз подчеркнули свою солидарность и поддержку Украины, по итогам встречи не было принято никаких новых мер или решений в том смысле, в каком их требует Киев", - пишет издание. Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230324/zelenskiy-1860244308.html
https://ria.ru/20230324/es-1860239932.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз
СМИ: лидеры ЕС не приняли новых решений по Украине на саммите в Брюсселе

Pais: лидеры ЕС внимательно выслушали требования Зеленского, но новых решений не приняли

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе внимательно выслушали жалобы Владимира Зеленского на то, что любые задержки в предоставлении Киеву военной помощи, особенно истребителей, и нежелание вводить новые санкции против РФ, могут затянуть конфликт, но никаких новых решений не приняли, пишет газета Pais.
"Зеленский предупредил глав 27 государств ЕС в этот четверг в Брюсселе, что любая "задержка" в предоставлении военной помощи, особенно истребителей..., а также уклонение от введения новых санкций, могут затянуть (конфликт). Хотя европейские лидеры внимательно выслушали просьбы и еще раз подчеркнули свою солидарность и поддержку Украины, по итогам встречи не было принято никаких новых мер или решений в том смысле, в каком их требует Киев", - пишет издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Журналистка заявила об истерике Зеленского на саммите ЕС
Вчера, 01:50
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву
Вчера, 00:49
 
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