https://ria.ru/20230324/es-1860239932.html

Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву

Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву - РИА Новости, 24.03.2023

Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что решения о поставках оружия Украине, включая истребители, принимаются на... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T00:49

2023-03-24T00:49

2023-03-24T00:49

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шарль мишель

евросоюз

нато

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что решения о поставках оружия Украине, включая истребители, принимаются на национальном уровне, и отказались комментировать такие возможные поставки. В свою очередь, глава Еврокомиссии подтвердила такую позицию: "Это суверенное решение стран-членов ЕС, и они должны решать, что и как поставлять". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230323/istrebiteli-1860207852.html

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