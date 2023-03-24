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Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву - РИА Новости, 24.03.2023
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00:49 24.03.2023
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Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву
Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву - РИА Новости, 24.03.2023
Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что решения о поставках оружия Украине, включая истребители, принимаются на... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T00:49
2023-03-24T00:49
в мире
украина
россия
киев
шарль мишель
евросоюз
нато
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что решения о поставках оружия Украине, включая истребители, принимаются на национальном уровне, и отказались комментировать такие возможные поставки. В свою очередь, глава Еврокомиссии подтвердила такую позицию: "Это суверенное решение стран-членов ЕС, и они должны решать, что и как поставлять". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, киев, шарль мишель, евросоюз, нато, еврокомиссия, сергей лавров, урсула фон дер ляйен
В мире, Украина, Россия, Киев, Шарль Мишель, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен
Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву

Главы институтов ЕС оставили за странами союза решения по поставкам истребителей Киеву

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что решения о поставках оружия Украине, включая истребители, принимаются на национальном уровне, и отказались комментировать такие возможные поставки.
«
"Это решение, которое принимается на уровне стран-членов ЕС, поэтому я не намерен выражать свое мнение по этому поводу, но в целом, это не секрет, что Украина нуждается в большей поддержке и большем количестве оборудования", - сказал Мишель, отвечая на вопрос журналистов после первого дня саммита стран Евросоюза в Брюсселе.
В свою очередь, глава Еврокомиссии подтвердила такую позицию: "Это суверенное решение стран-членов ЕС, и они должны решать, что и как поставлять".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияКиевШарль МишельЕвросоюзНАТОЕврокомиссияСергей ЛавровУрсула фон дер Ляйен
 
 
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