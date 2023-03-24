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Константин Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения - РИА Новости, 24.03.2023
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Культура
 
21:36 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ernst-1860520412.html
Константин Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Константин Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения - РИА Новости, 24.03.2023
Константин Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст получил специальный приз "За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов" Ассоциации продюсеров кино... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T21:36
2023-03-24T21:36
культура
константин эрнст
первый канал (телеканал)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст получил специальный приз "За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов" Ассоциации продюсеров кино и телевидения, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения Х премии АПКиТ проходит в Москве в пятницу. "Спасибо за этот приз… Ребята, нам повезло, мы занимаемся самой интересной работой в мире - мы создаем новые миры", - сказал Эрнст, получая награду. Во время выступления гендиректор канала также напомнил, что уже 20 апреля у зрителей появится возможность "отправиться в космос" - в прокат выйдет фильм "Вызов". "Вызов" – первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них – в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручается с 2013 года. Профессиональным призом отмечаются сериалы, фильмы и достижения представителей киноиндустрии в их создании. Выбор лауреатов основан на коллегиальном мнении ведущих продюсеров России, которые возглавляют лидирующие кинокомпании.
https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855742734.html
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константин эрнст, первый канал (телеканал), россия
Культура, Константин Эрнст, Первый канал (телеканал), Россия
Константин Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Гендиректор Первого канала Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст получил специальный приз "За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов" Ассоциации продюсеров кино и телевидения, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения Х премии АПКиТ проходит в Москве в пятницу.
Актер Сергей Гармаш, получивший приз за вклад в развитие кинематографа, и режиссер, председатель жюри Павел Лунгин на церемонии открытия XХI Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Сергей Гармаш получил награду за вклад в развитие кино
3 марта, 19:11
"Спасибо за этот приз… Ребята, нам повезло, мы занимаемся самой интересной работой в мире - мы создаем новые миры", - сказал Эрнст, получая награду.
Во время выступления гендиректор канала также напомнил, что уже 20 апреля у зрителей появится возможность "отправиться в космос" - в прокат выйдет фильм "Вызов".
"Вызов" – первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них – в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручается с 2013 года. Профессиональным призом отмечаются сериалы, фильмы и достижения представителей киноиндустрии в их создании. Выбор лауреатов основан на коллегиальном мнении ведущих продюсеров России, которые возглавляют лидирующие кинокомпании.
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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17 февраля, 22:27
 
КультураКонстантин ЭрнстПервый канал (телеканал)Россия
 
 
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