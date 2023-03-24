https://ria.ru/20230324/ernst-1860520412.html

Константин Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Константин Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения - РИА Новости, 24.03.2023

Константин Эрнст получил спецприз Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст получил специальный приз "За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов" Ассоциации продюсеров кино... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T21:36

2023-03-24T21:36

2023-03-24T21:36

культура

константин эрнст

первый канал (телеканал)

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст получил специальный приз "За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов" Ассоциации продюсеров кино и телевидения, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения Х премии АПКиТ проходит в Москве в пятницу. "Спасибо за этот приз… Ребята, нам повезло, мы занимаемся самой интересной работой в мире - мы создаем новые миры", - сказал Эрнст, получая награду. Во время выступления гендиректор канала также напомнил, что уже 20 апреля у зрителей появится возможность "отправиться в космос" - в прокат выйдет фильм "Вызов". "Вызов" – первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них – в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручается с 2013 года. Профессиональным призом отмечаются сериалы, фильмы и достижения представителей киноиндустрии в их создании. Выбор лауреатов основан на коллегиальном мнении ведущих продюсеров России, которые возглавляют лидирующие кинокомпании.

https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855742734.html

https://ria.ru/20230217/kandidaty-1852797820.html

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константин эрнст, первый канал (телеканал), россия