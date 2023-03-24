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Первый пассажирский электробус вышел на маршрут в Липецке - РИА Новости, 24.03.2023
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Липецкая область
 
14:13 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/elektrobus-1860379980.html
Первый пассажирский электробус вышел на маршрут в Липецке
Первый пассажирский электробус вышел на маршрут в Липецке - РИА Новости, 24.03.2023
Первый пассажирский электробус вышел на маршрут в Липецке
В Липецке началось тестирование первого пассажирского электробуса КАМАЗ-6282; в пятницу он вышел на один из городских маршрутов и будет перевозить пассажиров в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:13
2023-03-24T14:13
липецкая область
липецк
игорь артамонов
россия
камаз (завод)
технологии
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ЛИПЕЦК, 24 мар – РИА Новости. В Липецке началось тестирование первого пассажирского электробуса КАМАЗ-6282; в пятницу он вышел на один из городских маршрутов и будет перевозить пассажиров в течение месяца, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он добавил, что после этого тестового периода власти планируют приобрести десять таких машин, и три зарядных станций. Тестирование проходит в рамках реализации комплексной программы развития городского наземного электрического транспорта. В течение месяца специалисты будут фиксировать эксплуатационные показатели электробуса, в том числе запас хода и время зарядки.По словам главы региона, для пополнения заряда электробуса на территории предприятия "Горэлектротранс" установили ультрабыструю станцию мощностью 300 кВт, которая сможет восполнить его мощность до 80% за 10-15 минут.Горожане за время тестирования смогут оценить удобство салона и комфорт поездок. Салон машины рассчитан на 85 пассажиров и доступен для маломобильных граждан, также в нем установлены USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов.Как отметил Артамонов, предполагается, что в рамках программы в ближайшее время будет приобретено десять электробусов и три зарядные станции для них. Соответствующая заявка направлена в Минтранс России. В случае ее одобрения федеральное ведомство выделит областному центру субсидию на закупку транспортных средств."За последние несколько лет общественный транспорт Липецка стал гораздо экологичнее. Для этого мы значительно обновили автобусный парк. Развитие электротранспорта станет ещё одним важным шагом в работе по модернизации транспортной инфраструктуры областного центра", – прокомментировал губернатор региона.
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липецк, игорь артамонов, россия, камаз (завод), технологии
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Россия, КамАЗ (завод), Технологии

Первый пассажирский электробус вышел на маршрут в Липецке

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиПервый пассажирский электробус вышел на маршрут в Липецке
Первый пассажирский электробус вышел на маршрут в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Первый пассажирский электробус вышел на маршрут в Липецке
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ЛИПЕЦК, 24 мар – РИА Новости. В Липецке началось тестирование первого пассажирского электробуса КАМАЗ-6282; в пятницу он вышел на один из городских маршрутов и будет перевозить пассажиров в течение месяца, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что после этого тестового периода власти планируют приобрести десять таких машин, и три зарядных станций. Тестирование проходит в рамках реализации комплексной программы развития городского наземного электрического транспорта. В течение месяца специалисты будут фиксировать эксплуатационные показатели электробуса, в том числе запас хода и время зарядки.
По словам главы региона, для пополнения заряда электробуса на территории предприятия "Горэлектротранс" установили ультрабыструю станцию мощностью 300 кВт, которая сможет восполнить его мощность до 80% за 10-15 минут.
Горожане за время тестирования смогут оценить удобство салона и комфорт поездок. Салон машины рассчитан на 85 пассажиров и доступен для маломобильных граждан, также в нем установлены USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов.
Как отметил Артамонов, предполагается, что в рамках программы в ближайшее время будет приобретено десять электробусов и три зарядные станции для них. Соответствующая заявка направлена в Минтранс России. В случае ее одобрения федеральное ведомство выделит областному центру субсидию на закупку транспортных средств.
"За последние несколько лет общественный транспорт Липецка стал гораздо экологичнее. Для этого мы значительно обновили автобусный парк. Развитие электротранспорта станет ещё одним важным шагом в работе по модернизации транспортной инфраструктуры областного центра", – прокомментировал губернатор региона.
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Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновРоссияКамАЗ (завод)Технологии
 
 
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